Dado Dolabella revela que está em conversas com fundador de lutas dos famosos

O Fight Music Show, evento que tem reunido algumas celebridades para lutarem boxe, tem feito muito sucesso ao redor do país. Ao que tudo indica, o evento tem tudo para ter uma nova estrela: Dado Dolabella. Em conversa com nossa reportagem, o cantor revelou que está em conversas com o fundador do evento, Mamá Brito.

Dado compartilhou uma foto ao lado de Mamá Brito nesta quarta-feira (20/3) e já fez questão de perguntar aos seguidores se gostariam de vê-lo lutar no evento.

Em conversas com nossa reportagem, Dado também confidenciou que quer lutar contra um “carnívoro”, relembrando que optou pelas dietas veganas: “Contra um carnívoro. Já to no foco”, disse.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Reprodução/Instagram