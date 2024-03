Instituto Carlos Gomes e Fundação Carlos Gomes abrem inscrições para projetos de extensão

O Instituto Estadual Carlos Gomes e a Fundação Carlos Gomes abriram inscrições gratuitas para os projetos de extensão, que podem ser realizadas até o próximo dia 26, por meio dos formulários eletrônicos disponíveis no site da Fundação.

A oportunidade é voltada para alunos da instituição e a comunidade externa. A iniciativa oferece o aperfeiçoamento musical em diversos instrumentos e técnicas vocais.

As vagas são para: Ensemble de Clarinetes do Pará, Ensemble de Saxofones Experimental do IECG, Ensino teórico e prático da bateria, Carimbó Galo Duro, Oficina de Canto Lírico. Os candidatos poderão concorrer as vagas até o dia 26 de março. Já para o Coral infanto-juvenil Italy Silva segue com inscrições abertas até nesta sexta-feira (22).

Após o resultado final do processo seletivo de cada projeto de extensão, os alunos poderão participar das atividades na sede do Instituto Estadual Carlos Gomes, a partir do dia 01 de abril. O candidato pode consultar as informações sobre os critérios de cada projeto no formulário eletrônico disponibilizado no site da instituição.

Serviço



Processo seletivo para os projetos de extensão do Instituto Estadual Carlos Gomes

Inscrições gratuitas no site oficial: www.fcg.pa.gov.br

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará