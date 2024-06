Obra de construção dá prioridade à segurança dos trabalhadores

Testemunhas de Jeová constroem local de reuniões, conhecido como Salão do Reino, em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense. No canteiro, a segurança é uma das prioridades.

É comum que o canteiro de obras de uma construção tenha riscos de acidentes e de ferimentos. Embora esses perigos existam no canteiro de obras do novo Salão do Reino, são situações que raramente acontecem. Por quê? As Testemunhas de Jeová se preocupam tanto com a segurança e com a proteção à vida, que estabeleceram a meta de zero acidente. Como isso é possível?

Primeiro, os voluntários que trabalham na obra, homens e mulheres, recebem treinamento para saber como usar os equipamentos de proteção individual (EPIs), como capacete, óculos de segurança e botas. Eles são orientados a nunca entrar no canteiro sem o EPI. Além disso, só pessoas treinadas podem usar ferramentas de alto risco.

Os voluntários também são orientados a estarem atentos para prever possíveis situações perigosas. Um dos coordenadores da obra, Wellington Carlos, explica: “Antes de começarmos o trabalho, fazemos uma avaliação geral de riscos que poderíamos encontrar durante o dia e do que fazer para preveni-los.”

Os 25 voluntários que trabalham todos os dias na construção do Salão do Reino em São Miguel do Guamá encaram a segurança como uma responsabilidade pessoal de cada um. Uma das voluntárias, Amanda Carlos, comenta: “O que normalmente vemos são construções feitas o mais rápido possível e a qualquer custo, por causa do interesse comercial. Mas nas construções das Testemunhas de Jeová, a segurança é prioridade porque nós acreditamos que a vida é um presente do Criador.”

O encarregado da obra comenta: “Procuramos manter o canteiro bem organizado, limpo e arrumado. Fornecemos treinamentos práticos focados na segurança no início de cada dia e antes de iniciarmos uma nova atividade. Tudo isso contribui para um ambiente seguro.”

No mundo todo, as Testemunhas de Jeová realizam reuniões em mais de 118 mil congregações — mais de 12 mil delas no Brasil. Para encontrar um local de reuniões perto de você, clique em “Reuniões” na aba “Quem Somos” do jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová.

O Salão do Reino terá 189 m² e capacidade para 133 pessoas. A obra está prevista para terminar em 15 de julho de 2024, após 100 dias de trabalho. Toda a comunidade está convidada para assistir às reuniões semanais de estudo da Bíblia no novo prédio, assim que ele ficar pronto.

SERVIÇO

Endereço: Estrada Fortaleza, 471 Bairro Perpetuo Socorro, São Miguel do Guamá, PA

Horário das reuniões: quartas-feiras, às 19h30 e sábados, às 19h

Data: A partir de 20 de julho de 2024

Imagem: Divulgação