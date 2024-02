De Repente

Pensando bem: conseguir vacinas para menos de 10% da população brasileira, também não seria genocídio? ///// Inclusive, o Estado do Pará está sem doses para imunizar a população. ///// É lógico que o governador Helder Barbalho irá adotar providências para não esperar muito do governo federal no sentido de cuidar da população. ///// Pessoas que têm rendimento em torno de dois salários mínimos poderão vir a ser taxadas pelo Imposto de Renda no Brasil. ///// O que, antes, chamavam por aí, de fascismo, nazismo, ditadura, agora virou antissemitismo, porém, isso, ao que parece, não é visto pelos “cegos ideológicos”. ///// O jornalismo paraense está de luto com as perdas dos jornalistas João Sakamoto e Paulo Chucre. Fica, aqui, a solidariedade do corpo administrativo e funcional de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Grupo Marajoara e Comunicação. ///// Em tempo: Sakamoto trabalhou como diagramador de A PROVÍNCIA, na era Diários Associados. ///// Arroz, açúcar, feijão, café, legumes, frutas e farinha de mandioca puxam a carestia da cesta básica. A quem recorrer?///// Bastou o Padre Júlio Lancellotti se meter com política, que a oposição tratou de arranjar o troco para o sacerdote, que, aos 75 anos, ainda está na ativa como pároco em São Paulo e também é pedagodo formado. ///// A Super Rádio Marajoara comemorou os seus 70 anos no ar ininterruptamente. Para celebrar a data, dona Aline Santos, diretora administrativa do Grupo Marajoara, sempre atenciosa, preparou um bolo e serviu em cerimônia na sede do grupo, entre os colaboradores. ///// Uma matéria sobre a rádio foi publicada em A PROVÍNCIA DO PARÁ, relembrando tudo o que foi, é e será a Marajoara sempre no coração do povo. ///// Vigia, Cametá, Marapanim/Marudá/Crispim, Salinas, Algodoal e Bragança são alguns dos locais mais procurados neste feriadão do Carnaval.