Turistas e frequentadores da ilha do Mosqueiro têm elogiado a atuação da Prefeitura Municipal de Belém naquele distrito localizado na Grande Belém. O Mercado Municipal está muito limpo, com uma praça de alimentação bastante organizada, asseada e concorrida. Várias pessoas têm abandonado os locais que frequentavam para saborear a boa comida paraense pelo que é oferecido no mercado da ilha. Ah, e tem o peixe frito com açaí, tal qual no Ver-o-Peso.