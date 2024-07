Rogério Ceni evita comentar sobre John Textor: ‘essa parte é administrativa’

Recentemente, uma contundente declaração sobre a implementação de um teto salarial no futebol brasileiro pelo influente empresário John Textor, acionista da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, gerou grande discussão. Textor apontou a necessidade dessa medida para evitar uma hegemonia financeira das equipes com maior poder aquisitivo, como o Bahia, gerenciado pelo Grupo City, destacando possíveis consequências desequilibradas no cenário esportivo nacional.

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, confrontado com essas questões em uma entrevista após a derrota para o Corinthians, preferiu manter-se distante da polêmica. “Desculpa, essa parte é administrativa. Eu não tenho muito a comentar sobre isso”, afirmou Ceni, enfatizando as preocupações atuais com o campo de jogo ao invés de questões corporativas.

Por que a Proposição de um Teto Salarial?

A proposta de Textor surge em um momento em que o futebol brasileiro enfrenta grandes disparidades financeiras entre os clubes. Segundo o empresário, sem medidas como o teto salarial, clubes como o Bahia poderiam dominar o futebol nacional devido à generosa injeção de recursos de seus proprietários internacionais. “Se não fizermos algo agora, o Bahia vai comer nosso almoço“, declarou Textor, indicando um futuro onde a competitividade seria severamente afetada.

Reações Diversas à Declarações de Textor

A declaração não foi recebida uniformemente no universo do futebol brasileiro. Enquanto alguns enxergam a medida como crucial para garantir a igualdade de condições entre os clubes, outros argumentam que tais restrições poderiam desmotivar investimentos estrangeiros no esporte, essenciais para o desenvolvimento do futebol no país. “É uma democracia, cada um tem o direito de falar”, comentou Ceni, evidenciando a variedade de opiniões existentes.

Impacto nos Clubes Menores

Um teto salarial poderia nivelar o campo de jogo, beneficiando clubes com menor poder financeiro. Isso facilitaria a competição baseada mais no mérito esportivo do que na capacidade financeira. Todavia, especialistas alertam que esta medida deve ser planejada cuidadosamente para não desincentivar o fluxo de recursos para o futebol brasileiro.

Finalmente, a proposta de John Textor abre um diálogo necessário sobre o equilíbrio e a futurologia financeira no esporte. A evolução desta discussão será crucial para definir os contornos futuros do futebol brasileiro, ponderando entre a justiça esportiva e o desenvolvimento robusto do esporte mais amado do país.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução / TV Bahêa