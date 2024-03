Prefeitura investe em segurança para evitar furto de equipamentos de iluminação pública

A Prefeitura de Belém vem realizando um grande esforço para modernizar e melhorar a iluminação pública da cidade, mas tem encontrado dificuldades por causa do grande número de furtos e roubos, não apenas da fiação, como luminárias e, recentemente, de postes. Diante disso, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), vem investindo em projetos para garantir maior segurança à população, assim como para tentar coibir ações de furtos e roubos que provoquem prejuízos à iluminação pública na cidade.

O secretário Urbanismo, Deivison Alves, informou que “uma das medidas é a aplicação de infraestrutura projetada com material específico, como a caixa anti-vandalismo e aplicação de eletroduto em ferro galvanizado e envelopado com concreto, dificultando o acesso aos cabos e reduzindo o risco de choque elétrico”.

Ele alerta que as ocorrências de furtos “geram prejuízos não apenas financeiro, mas para o autor, considerando que a pessoa pode sofrer uma descarga elétrica e morrer, além de deixar o fio exposto, podendo causar riscos a outras pessoas e deixar o local às escuras”.

Segundo o diretor do Departamento de Iluminação Pública (DIP), Félix Negrão, diariamente o DIP e a concessionária de iluminação Luz de Belém recebem solicitações sobre a falta de luz em postes e quando as equipes chegam aos locais, em muitos casos é identificado o furto de cabos, como o ocorrido no canal São Joaquim, onde 840 metros de cabos e braços de luminárias foram furtados, reinstalados pela Seurb logo após ser constatada a ação ilegal.

No Boulevard da Gastronomia, entregue no final de 2023 à população, também já foi alvo de furtos e danos tanto a equipamentos públicos, quanto dos postes que garantem a iluminação de todo o espaço. Na praça do Jaú, localizada no bairro da Sacramenta, passa por reforma e ainda será entregue à população nesta sexta-feira, 15, o órgão municipal de Urbanismo registrou o furto de um poste completo instalado na praça.

A arquiteta do Departamento de Obras Civis (Deoc) da Seurb e fiscal da obra realizada na praça, Márcia Gomes, informou que, recentemente, “houve uma intervenção em toda a praça do Jaú, com novos equipamentos, restauração de vários pontos e a modernização da iluminação, e já perdemos parte do nosso trabalho”.

Assim como na praça do Jaú, um trecho da travessa Djalma Dutra ainda recebe a modernização dos pontos e, mesmo antes da conclusão do serviço, parte do material instalado foi furtada. E a situação nas praças Dorothy Stang e Batista Campos também já sofreram com esse tipo de ocorrência.

O diretor do DIP lembrou que a avenida Augusto Montenegro foi recentemente toda modernizada em uma grande operação. “Na operação que fizemos em janeiro deste ano, foram quase 600 pontos modernizados, desde o Entroncamento até a avenida Centenário, mas infelizmente nós temos uma dificuldade enorme em manter a avenida iluminada porque semanalmente são muitos furtos”, lamentou o diretor.

População pode ajudar a conter ocorrência de furtos

O secretário de Urbanismo reforçou o pedido para que a população participe ativamente no combate a esses furtos, porque a Prefeitura faz a sua parte oferecendo segurança por meio da Guarda Municipal de Belém, que realiza rondas constantes em toda a cidade. Mas, enfatiza ele, “a participação do cidadão de Belém é indispensável, podendo colaborar com o nosso trabalho denunciando esses crimes que só trazem prejuízos para todos nós”.

Para denunciar a prática de furtos e roubos, previsto no artigo 155 do Código Penal, e conseguir o flagrante, a população pode entrar em contato diretamente com a Guarda Municipal de Belém, pelo telefone 153, ou com a Polícia Militar, pelo 190.

A iluminação pública que está sendo implantada em Belém é um LED de qualidade e moderno que permite o telegerenciamento, que é o monitoramento remoto da luminária. Ao todo, a cidade já recebeu mais de 63 mil pontos de LED, contabilizando mais de 65% do parque de iluminação de toda Belém.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Para solicitação e denúncias de forma online, a Secretaria Municipal de Urbanismo oferece para a população o aplicativo Belém Iluminação Pública, disponível para dispositivos Android e IOS, e o site da empresa Luz de Belém.

Os moradores da cidade também podem entrar em contato pela Central de Atendimento 24 horas, o serviço 0800 000 3233, que recebe ligações de telefones fixos e móveis. Mas, se preferir ser atendido presencialmente, a pessoa pode ir à sede da Seurb, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, na Av. Governador José Malcher, n.º 1622.

Imagem: Agência Belém