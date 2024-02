Barroso e Moraes têm diálogo ríspido durante sessão

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, protagonizaram ontem, quarta-feira, 28, uma cena de discordância. O caso ocorreu durante sessão, no momento da revisão das sobras eleitorais. As informações são do Poder360.

Barroso é presidente da Corte. Moraes respondeu a ele com um tom acima e destacou:

– Essa é a opinião de vossa excelência.

No momento do embate, os magistrados discutiam a modulação dos efeitos da decisão, se elas seriam válidas ou aplicadas retroativamente. Para Moraes, a decisão deveria ser aplicada retroativamente, implicando na perda de mandato de sete deputados federais eleitos pelo sistema proporcional. Já Barroso defendeu que o efeito interferiria indevidamente no processo eleitoral de 2022.

Imagem: Reprodução