Defesa de Cristian Cravinhos pede retorno ao regime aberto

Cristian Cravinhos apresentou pedido de progressão da pena para voltar ao regime aberto. A solicitação foi feita na última terça-feira, 14. Condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato do casal von Richthofen, ele é o irmão mais velho de Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane von Richthofen. As informações são do Metrópoles.

A advogada Maieli Luana Rodrigues alega que Cristian tem comportamento classificado como “bom”. Ainda segundo ela, o detento trabalha na cadeia, sempre voltou das saídas temporárias e já cumpriu mais de 50% da sua pena.

O crime foi cometido em 2002. Suzane e Daniel já conseguiram o benefício e estão fora da prisão.

Cristian cumpre pena no regime semiaberto da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé, interior de São Paulo. Em 2017, ele chegou a sair, mas acabou voltando no ano seguinte após tentar subornar um policial.

RELEMBRE

Os irmãos Cravinhos assassinaram o casal Richthofen na suíte das vítimas a golpes de porrete. O crime foi planejado por Suzane Richthofen que pretendia ficar com toda a forturna dos pais. Ela tentou simular que o crime fora um latrocínio. Ainda na noite do crime, ela foi para uma lan-house com seu irmão mais novo, que nada sabia do que estava acontecendo. Ela caiu em contradições e foi imediatamente presa em flagrante com os dois assassinos.

Esse foi um dos casos mais emblemáticos da crônica policial do final do século XX, apesar da rápida solução dada pela Polícia.

Imagem: Reprodução