Empreendedorismo e Comunicação: Carlos Santos concede entrevista sobre sua trajétoria de persistência e sucesso

O ex-governador do Estado do Pará, Vendedor, Comunicador e Empresário do Grupo Marajoara de Comunicação, Carlos Santos, estará ao vivo no programa Argumento da RBA, concedendo uma entrevista ao jornalista Mauro Bonna. O programa será levado ao ar nesta segunda-feira, 01, a partir das 22h30.

O programa Argumento é conhecido por receber personalidades renomadas do setor empresarial e político do Estado do Pará. Na ocasião, o senhor Carlos Santos compartilhará sua trajetória de sucesso como empresário, tanto no setor comercial quanto na área de comunicação paraense, desde que adquiriu a Super Marajoara AM-1.130 e, com bastante persistência, acabou remontando o antigo grupo formado pela segunda emissoara de rádio mais antiga do Estado com a TV Marajoara Canal 50.1 Digital e o centenário e tradicional jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, que formam um dos maiores grupos de comunicação do Pará. Santos também falará de sua persistência, o tino para as vendas e para a comunicação, tendo iniciado a carreira como camelô e aberto várias lojas no centro comercial da cidade, as quais, hoje, se resumem em uma só, o Avisão, com 52 anos de tradição na esquina da economia, Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio.

Conta Carlos Santos que, após deixar o Governo em 01 de Janeiro de 1995, reassumiu a empresa criada por ele a partir de Camelô e, em Agosto de 1995 nas condições de pré-falência com dívidas vultuosas, ele se viu obrigado a recomeçar sua vida familiar e nos negócios para ser o que hoje é, um homem de sucesso.

Até hoje, Carlos Santos apresenta programa semanal no rádio e televisão, ele que começou nas comunicações na década de 1970 e hoje faz podcast e lives em seu canal no YouTube. Tudo isso e muito mais será comentado pelo ex-governador. Não perca a oportunidade de conhecer a história inspiradora de uma das personalidades mais influentes do Pará!

Foto: Divulgação