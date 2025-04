Depois de internação Papa Francisco faz sua primeira aparição no Vaticano

Na ultima internação ele passou mais de cinco semanas no hospital com pneumonia, O Papa Francisco com 88 anos, não era visto pelo público desde o dia 23 de março, quando deu uma breve saudação antes de deixar o Hospital Gemelli, em Roma, em meio o que é considerada a crise mais séria de saúde em seus 12 anos na missão de papado.

Em sua aparição neste domingo (6) sem um pré-aviso, compareceu na praça de São Pedro, por volta das 11:30, na ocasião de uma missa em prol do ano do jubileu da igreja católica. Logo que ele apareceu na frente do altar principal, o papa fez um aceno para a multidão e falou brevemente. “Feliz domingo para todos “com voz fraca, ele recebia oxigênio através de uma mangueira pequena que estava em seu nariz, concluiu agradecendo aos fiéis que se encontravam presente no local.

O Papa Francisco entrou para sua internação desde o dia 14 de fevereiro em decorrência, de uma bronquite que segundo os médicos logo evoluiu para pneumonia dupla, condição considerada delicada, devido ao histórico de pleurisia que teve em sua juventude, onde nesse tempo teve parte do pulmão removido.

Mesmo Com o domingo de pascoa próximo, não se tem previsão de quando ele pode aparecer novamente, ou se estará disponível podendo liderar as celebrações da data. Segundo a sua equipe Médica ele precisa de dois meses de repouso em sua casa no Vaticano, para que seu corpo se recupere, diante da prescrição todos os compromissos de Francisco foram cancelados.

Por: Thays Garcia