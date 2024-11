Dia da Consciência Negra é celebrado na Escola Estadual Anísio Teixeira, em Marabá

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) já iniciou as comemorações alusivas ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, e a partir deste ano feriado nacional, conforme a Lei 14.759/2023.

A Escola Estadual Anísio Teixeira, em Marabá, sudeste estadual, por exemplo, promoveu, na terça-feira (12), o evento 2º DCONAT (Dia da Consciência Negra Anísio Teixeira), com o tema “Respeito não tem cor, tem consciência”. Dramatização de peças teatrais, recitação de poemas, desfiles e danças fizeram parte da programação da atividade escolar.

De acordo com a escola, a proposta pedagógica, além da celebração da cultura africana e afro-brasileira é levar e elevar a autoestima dos estudantes e o combate a todas as formas de preconceito, em especial, o combate ao racismo, e para que cada vez mais, crianças e adolescentes, assumam suas características e se orgulhem delas, modificando, assim, o ambiente ao qual pessoas pretas estão expostas.

Para a vice-diretora da instituição, Odineia Sousa, a escola é um espaço de trocas, de convivências e de relações. “Por isso, é importante que a gente venha e possa entender que nossos alunos podem ser empoderados, que eles podem se achar plenos e bonitos, independentemente da cor e cabelo. Então, estamos falando de diversidade, e falando aos alunos que eles podem ser o que quiserem ser, independente da sua cor, do seu cabelo ou de seus traços”, complementa a vice-diretora.

Estudante da 3ª série da Escola Estadual Anísio Teixeira, Arthur Nunes de Oliveira de 17 anos, aprovou o 2° DCONAT. “Eu aprendi que, independentemente da cor, ou do jeito da pessoa, a gente tem que respeitar, porque nós somos todos iguais. A cor não define caráter. E isso nos ensina algo que é muito importante para nós, que é não praticar racismo, que é algo sério”, afirma o estudante.

O coordenador de Educação, Adenilson Godinho, representou no evento o secretário regional de governo do Sul e Sudeste do Pará, João Chamon Neto.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação