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Mulheres que Inspiram são tema de livro lançado na Alepa

Foi lançado na noite de ontem, segunda-feira, 08, no auditório João Batista da Assembleia Legislativa do Pará, pela editora Fortunato, o livro “Mulheres que Inspiram e Mulheres que Empreendem”. O evento teve como objetivo valorizar o protagonismo feminino e ampliar a visibilidade de mulheres que, por meio de suas trajetórias pessoais e profissionais, contribuem para o desenvolvimento da sociedade, inspirando outras mulheres a acreditarem em seu potencial e ocuparem lugares de liderança.

Entre as 40 co-autoras das cidades de Belém, Porto Alegre, Curitiba, Balneário Camboriu, Rio Branco, Macapá e São Paulo, está a professora Nilse Pinheiro, empresária, treinadora comportamental e escritora, que se lança também na produção literária, compartilhando experiências de vida, carreira, propósito e liderança.

Segundo Nilse, a narrativa apresenta a trajetória de uma mulher que, a partir de origens simples em Belém, construiu um legado de reconhecimento na educação paraense. “É fantástica e  inspiradora mais esta experiência de vida. Essa coletânea de que reúne mulheres profissionais, lideranças e personalidades para celebrar histórias reais de superação, liderança, propósito, inovação e transformação social, tem como objetivo valorizar o protagonismo feminino e ampliar a visibilidade de mulheres que, por meio de suas trajetórias pessoais e profissionais, contribuem para o desenvolvimento da sociedade, inspirando outras mulheres a acreditarem em seu potencial e ocuparem espaços de liderança”, ressaltou.

A obra apresenta relatos de mulheres que transformaram desafios em oportunidades, compartilhando experiências de vida, carreira, liderança e propósito. O livro busca fortalecer a voz feminina e demonstrar que histórias reais  de reúne histórias  reais de 40 mulheres que possuem o poder de inspirar mudanças significativas na vida de outras pessoas.

PROTAGONISMO PARAENSE

A publicação reúne 26 jornadas e/ou cases de sucesso de 100% de mulheres, paraenses, que construíram negócios, projetos e iniciativas inovadoras, demonstrando coragem, criatividade e resiliência no universo do empreendedorismo.

A obra evidencia a força das mulheres na geração de oportunidades, renda e transformação econômica.

O lançamento representa uma importante iniciativa de incentivo à produção literária feminina no Estado do Pará, fortalecendo a representatividade das mulheres na literatura, no empreendedorismo e nos espaços de liderança.

Estiveram presentes à noite de autógrafos, diversas expressões da literatura, educação, artes e empresariado locais.

Fonte e imagens: Ascom Esmac

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