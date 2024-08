Dia dos Pais: especialista dá dicas para potencializar as vendas no setor supermercadista

Especialista ensina como aumentar as vendas com cross-selling e parceria

Churrasco, cerveja gelada e um presente especial para o pai. O Dia dos Pais é sinônimo de celebração e, para os supermercados, uma grande oportunidade de aumentar as vendas. Mas como se destacar da concorrência e garantir o sucesso nessa data? Leandro Rosadas, economista e especialista em gestão de supermercados orienta o supermercadista a focar no cross-selling e nas collabs. “As vantagens em apostar no Cross são muitas, além de aumentar faturamento, o dono do mercado pode aumentar o ticket médio, a margem, melhorar a experiência do consumidor na sua loja e ter um baixíssimo custo para implementar essa ação”, diz.

Para o especialista, ao unir forças com outras marcas, os supermercados podem criar sinergias que beneficiam tanto as empresas parceiras quanto os consumidores. “As collabs permitem oferecer aos clientes experiências de compra mais completas e personalizadas, como degustações, promoções exclusivas e eventos temáticos. Ao colaborar com marcas que estão em alta, os supermercados demonstram que estão atentos às tendências do mercado e às preferências dos consumidores”, afirma Leandro.

Para aproveitar a data comemorativa, Rosadas sugere que os mercados montem cestas para os pais de diferentes perfis, como os pais cervejeiros ou aqueles que gostam mais de churrasco. “Os supermercadistas podem colocar na entrada da loja um expositor, por exemplo, com kits de cervejas ou um kit com itens de churrasco como uma boa faca, uma tábua de cortar carne, um avental de churrasqueiro. O mais importante é que as pessoas possam comprar kits de presentes para os pais no mercado, e não apenas os ingredientes para o almoço”, pontua.

Para finalizar Leandro Rosadas cita um exemplo de cross-seling e um de collab que são excelentes para a data. “Uma collab que dá certo são os kits com uma variedade de cervejas artesanais, acompanhado de petiscos e um copo personalizado com a logo da cervejaria parceira. E para um bom cross, crie um display com diferentes cortes de carnes nobres, acompanhados de molhos especiais, temperos e utensílios para churrasco”.

Sobre Leandro Rosadas (@leandrorosadas):

Leandro Rosadas é economista e especialista em gestão de supermercados, hortifrutis, atacarejos, padarias e açougues. Formado em economia pela UFRRJ, o carioca já atuou como professor universitário e consultor no mercado de varejo. Hoje, Rosadas é considerado uma das maiores referências entre os especialistas do seu segmento, sendo responsável pela formação em gestão de mais de 9 mil proprietários de supermercados Brasil afora.

Foto: Divulgação