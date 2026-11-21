Doença pulmonar progressiva provoca falta de ar e perda de autonomia; pesquisa aponta que 98% dos pacientes relatam sintomas persistentes, mesmo em tratamento

Thomaz Coelho, da CNN Brasil, São Paulo

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) afeta mais de 14 milhões de brasileiros e é apontada como a quinta principal causa de morte no país. A condição respiratória progressiva dificulta a passagem de ar pelos pulmões e pode comprometer atividades cotidianas, como caminhar e subir escadas.

Apesar da atualização do protocolo nacional de tratamento em novembro de 2025, pacientes ainda enfrentam dificuldades para acessar medicamentos. Em Minas Gerais, por exemplo, a análise dos documentos necessários para a liberação de terapias pode levar cerca de três meses, segundo informações divulgadas pela organização Colabore com o Futuro.

Uma enquete realizada pela Associação Brasileira de Asmáticos (ABRA), com apoio técnico da organização, ouviu 255 pessoas com DPOC, familiares e cuidadores. Entre os participantes, apenas 16% consideraram a doença bem controlada, enquanto 98% relataram ao menos um sintoma persistente, como cansaço e falta de ar. A pesquisa não tem caráter de generalização estatística.Play Video

O levantamento também apontou que 62% dos entrevistados tiveram duas ou mais crises ou pioras importantes da doença nos 12 meses anteriores. Além disso, 53% precisaram recorrer a pronto-socorro ou internação por causa da DPOC.

A atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), em novembro de 2025, incluiu novas opções de terapias triplas fixas em dispositivos inalatórios de pó e spray. Os medicamentos combinam um corticoide inalatório, que reduz a inflamação, e dois broncodilatadores, que ajudam a relaxar as vias aéreas.

“Como representante de pacientes, mas também como filha de uma pessoa de 83 anos que convive com a DPOC, conheço de perto o impacto dessa doença. Para quem tem um quadro grave, ficar sem tratamento não significa apenas aguardar um processo administrativo. Significa conviver com o agravamento de sintomas como falta de ar e perda da autonomia para realizar atividades simples do dia a dia, além de viver sob um risco maior de crises e internações. Quando o medicamento já está previsto no SUS e existe indicação clínica, o paciente precisa ter acesso a todos os tratamentos disponíveis o mais rápido possível.” afirma Dra. Soraya Araújo, sócia da Colabore com o Futuro e doutora em Saúde Pública e Ciências pela USP.

O que é a DPOC?

A DPOC é uma doença respiratória progressiva que dificulta a passagem de ar pelos pulmões. Entre os sintomas estão falta de ar, tosse e cansaço. A condição pode provocar períodos de agravamento, chamados de exacerbações, que em alguns casos exigem atendimento de emergência e internação.

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