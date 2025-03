Dica de filme: Mergulhador é engolido por uma baleia e só tem 1 hora para escapar

Bem-vindo à luta pela sobrevivência na barriga de um cachalote: como um filme de aventura incomum, Whalefall encontra seu astro promissor.

Os fãs de suspenses e aventuras de sobrevivência já devem colocar um novo filme em sua lista de observação: Whalefall, uma luta individual pela sobrevivência na barriga de uma baleia cachalote.

Descrita como “o encontro de Perdido em Marte com 127 Horas”, essa história interessará mais do que apenas os fãs de Pinóquio: um jovem mergulhador sai com equipamento de respiração em busca dos restos mortais de seu falecido pai. No entanto, no Oceano Pacífico, ele é engolido por uma baleia cachalote de 24 metros de comprimento e 60 toneladas.

Dentro do animal, ele tem apenas uma hora antes que seu suprimento de oxigênio acabe. É nesse momento que ele descobre sua vontade de sobreviver.

Como informa o Deadline, Whalefall já encontrou seu ator principal: o jovem astro em ascensão Austin Abrams, que mais recentemente brilhou ao lado de Brad Pitt e George Clooney em Wolfs, e também é conhecido pelas séries Dash & Lily e Euphoria, além de filmes como Justiceiras e A Química que Há Entre Nós.

Whalefall já marca pontos com especialistas subaquáticos

Whalefall será dirigido por Brian Duffield, que já adquiriu experiência no mar e no suspense com seu roteiro de Underwater e, mais recentemente, dirigiu o filme de ficção científica Ninguém Vai Te Salvar.

Também parece apropriado que Ron Howard esteja a bordo como produtor dessa aventura incomum com baleias. O cineasta não apenas dirigiu o filme No Coração do Mar (lembre-se: o monstro branco Moby Dick também era um cachalote), mas também está sendo apontado como candidato a dirigir o próximo filme de Pinóquio, no qual o boneco de madeira também acaba no estômago de uma baleia. Coincidência?

Esse suspense de sobrevivência em um cenário incomum, que parece maluco à primeira vista, é baseado em um livro meticulosamente pesquisado que foi anunciado como “cientificamente preciso” quando foi publicado em 2023: o romance Whalefall, do autor Daniel Kraus.

Quando Whalefall estreia nos cinemas?

Depois que a 20th Century Studios garantiu os direitos do livro original há um ano e o protagonista da adaptação cinematográfica foi encontrado em Austin Abrams, as filmagens podem começar este ano. Entretanto, como ainda está nos estágios iniciais da produção, isso significa que Whalefall provavelmente não será lançado nos cinemas antes de 2026 .

Reprodução: Adoro Cinema