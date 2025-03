O polêmico filme religioso que arrecadou 612 milhões de dólares em bilheteria ganha continuação: As gravações começam ainda este ano

O filme será dirigido por Mel Gibson.

A Paixão de Cristo vai ganhar continuação.

O longa-metragem, considerado um dos mais polêmicos do gênero, foi dirigido por Mel Gibson e apresenta os acontecimentos das últimas 12 horas de vida de Jesus de Nazaré. Tudo começa quando, no meio da noite, Jesus é traído por Judas e preso por soldados no Monte das Oliveiras. O que se desencadeia depois disso é uma série de espancamentos e humilhações públicas até sua crucificação.

Após o lançamento em 2004, tornou-se o filme independente de maior bilheteria de todos os tempos, com uma arrecadação mundial de um pouco mais de 612 milhões de dólares. Agora, a sequência, intitulada A Paixão de Cristo: Ressurreição, foca nos eventos que ocorreram três dias entre a crucificação e a ressurreição, quando Jesus Cristo desceu ao seio de Abraão para pregar e ressuscitar os santos do Antigo Testamento.

continuação começará a ser filmada em agosto no Cinecittà Studios de Roma, de acordo com a Variety. Mel Gibson, que retorna para trás das câmeras, também deve filmar a sequência em outros antigos locais rurais do sul da Itália, incluindo Ginosa, Gravina Laterza e Altamura.

Jim Caviezel está cotado para retornar como Jesus em A Ressurreição, enquanto Maia Morgenstern, que interpretou a mãe de Jesus em A Paixão de Cristo, e Francesco De Vito, intérprete de Pedro no filme original, também devem estar no elenco, de acordo com o IMDB.

A continuação está prevista para ser lançada em 2028.

