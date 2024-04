Ditadura de Ortega condena onze pastores evangélicos à prisão

A Justiça da Nicarágua condenou onze pastores evangélicos ligados ao ministério Mountain Gateway à prisão por lavagem de dinheiro. O ministério, com sede nos Estados Unidos, diz que as acusações e a condenação contra os pastores não procedem, pois todas as transações financeiras possuem documentação.

Os pastores nicaraguenses foram presos em janeiro e o julgamento aconteceu no final de março a portas fechadas. As autoridades do país liderado pelo ditador Daniel Ortega diz que a transferência de dinheiro feita da sede dos Estados Unidos para as igrejas nicaraguenses configura lavagem de dinheiro.

O grupo passou a ser investigado após a Mountain Gateway realizar uma série de campanhas evangelísticas no país. Os organizadores dos eventos atraíram mais de um milhão de pessoas em várias cidades, levando o Ministério Público a iniciar uma investigação contra eles. As informações são do Christian Post.

– Acreditamos que a base das acusações não está correta. Tudo o que o governo da Nicarágua nos exigiu no que diz respeito à gestão do dinheiro, nós fizemos e temos a documentação disso. Viemos para a Nicarágua porque amamos as pessoas e porque queremos compartilhar com elas Jesus – disse o porta-voz da Mountain Gateway, Steve Lisby, ao Christian Daily International.

Os advogados da organização denunciaram este caso como um caso de perseguição religiosa e política e solicitaram a intervenção de organizações internacionais de direitos humanos e até do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

