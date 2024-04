Homem suspeito de aplicar golpes de instalação de energia solar é preso pela Polícia Civil

Na manhã desta quinta-feira, 4, agentes da Seccional de Mosqueiro deflagraram uma operação que resultou na captura de um homem investigado por aplicar golpes de instalação de energia solar. As investigações sobre o caso iniciaram em 2020, quando várias pessoas procuraram a polícia para denunciar o suspeito.

Conforme relato das vítimas, ele se passava por proprietário de uma empresa de instalação de energia solar. No entanto, assim que fechava um negócio, parava de dar retorno sobre o andamento do serviço e ficava com o valor pago pelos clientes.

Inúmeras pessoas foram vítimas do investigado, que conseguiu juntar a quantia de meio milhão de reais aplicando o golpe.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, o homem trocou de endereço diversas vezes para não ser encontrado e preso. “Assim que soube que estava sendo investigado, o suspeito trocou de endereço diversas vezes. Então, desde 2021 nossas equipes vinham cumprindo diligências para localizá-lo e prendê-lo. Com a operação de hoje, tivemos êxito”.

Ainda sobre a operação, o diretor de Polícia do Interior, delegado Hennison Jacob, afirmou que a prisão do estelionatário é uma resposta direta da Polícia Civil contra crimes dessa natureza. “A captura do sujeito significa o comprometimento que a PCPA tem em combater crimes de estelionato em nosso estado. Agora podemos garantir que ele não fará outras vítima”.

Texto: Paula Almeida, estagiária, sob supervisão de Bruna Ribeiro

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação