Sindicato dos Arrumadores faz singela homenagem às mulheres

O Sindicato dos Arrumadores do Estado do Pará realizou um café da manhã às mulheres funcionárias, associadas e convidadas na manhã desta sexta-feira, 08, Dia Internacional da Mulher. A solenidade ocorreu nas dependências do Sintracarpa, na Rua Senador Manoel Barata, esquina com Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro do Reduto, área nobre da capital paraense.

Na oportunidade, o presidente do Sintracarpa, o sindicalista, ex-vereador e vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores no Estado do Pará – UGT/PA, Nazareno Ribeiro, fez um agradecimento às mulheres que labutam para o desenvolvimento do Brasil, do Pará e da capital, além de lutarem por direitos iguais para os trabalhadores portuários.

“Elas são mulheres, mães, esposas e trabalhadoras, que têm um ideal, têm um objetivo. Nada mais justo que, neste Dia Internacional da Mulher, elas recebam o nosso carinho, o nosso afeto, flores e brindes; palmas para todas elas”, acentuou o sindicalista Nazareno Ribeiro, que contou com o apoio das também sindicalistas Jacirene Andrade, a Jacy, assistente social, e Mara Pombo, que labutam no dia a dia atendendo aos associados e associadas do Sintracarpa.

Imagem: Ascom/UGT-PA