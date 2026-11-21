Teste mede biomarcador no cérebro dos pacientes; exame ainda não está disponível para uso clínico e não tem como objetivo diagnosticar a doença

Reuters

Um novo exame de sangue ajuda a mostrar até que ponto a doença de Alzheimer progrediu no cérebro. A nova tecnologia foi apresentada por pesquisadores em Boston durante a conferência Clinical Trials on Alzheimer’s Disease, realizado nesta semana. O teste da Alamar Biosciences, mede níveis de um biomarcador chamado eMTBR-tau que reflete até que ponto emaranhados e torcidos da proteína tau se acumularam nas células cerebrais.

Os exames de sangue atualmente disponíveis para a doença de Alzheimer medem proteínas como beta-amiloide e tau fosforilada que sobem no início do processo neurológico, mas fornecem apenas informações limitadas sobre o acúmulo de emaranhamento de tau em estágios avançados. Dois medicamentos para Alzheimer disponíveis no mercado são projetados para reduzir placas beta-amiloides no cérebro, mas há vários medicamentos em desenvolvimento que têm como alvo a tau.

Uma das tarefas mais desafiadoras no diagnóstico da doença de Alzheimer é estabelecer, em um paciente com comprometimento cognitivo, que a patologia de Alzheimer não está apenas presente, mas que está presente em um estágio biológico suficientemente avançado para ser uma explicação provável para os sintomas.Dr. Niklas Mattsson-Carlgren, da Universidade de Lund, na Suécia, em um comunicado.

O novo exame de sangue ainda não está disponível para uso clínico e não tem como objetivo diagnosticar a doença de Alzheimer isoladamente, disseram os pesquisadores em um relatório do estudo publicado na JAMA.

Ter uma forma simples, porém altamente escalável, de determinar a extensão do acúmulo de emaranhamento de tau no cérebro representa um grande avanço em nossa compreensão do Alzheimer.Co-líder do estudo, Nicholas Ashton, do Banner Sun Health Research Institute em Sun City, Arizona, em um comunicado

Juntos, os exames de sangue existentes e o novo teste para eMTBR-tau podem ajudar os médicos a tomar decisões melhores de tratamento e identificar os pacientes certos para os ensaios clínicos, disse Ashton.

A automanutenção do cérebro pode ser prejudicada com o envelhecimento

Um processo responsável por eliminar resíduos do cérebro durante o sono é frequentemente prejudicado em pessoas idosas, segundo um estudo de pesquisadores que buscam explorar se isso impacta o risco de transtornos neurodegenerativos.

Durante o sono profundo não-REM, ondas de pulsos elétricos no cérebro contribuem para a recuperação física e consolidação da memória. Essas ondas lentas, que podem ser monitoradas por eletroencefalografia, também são fundamentais para gerar ondas de líquido cefalorraquidiano que ajudam a eliminar resíduos do cérebro.

Em testes noturnos em dois grupos de voluntários – entre 18 e 39 anos e 60-84 anos – os pesquisadores usaram técnicas de ressonância magnética para medir o fluxo sanguíneo e o fluxo de LCR no cérebro, e EEG para medir ondas cerebrais, relataram no Nature Aging.

Embora ondas de pulsos elétricos e ondas consequentes de LCR tenham se tornado mais fortes durante o sono não-REM em adultos mais jovens, isso não era universalmente verdade para voluntários mais velhos.

Em experimentos realizados enquanto os sujeitos estavam totalmente acordados, os pesquisadores tentaram descobrir o que estava causando os declínios relacionados à idade no fluxo do líquido cerebroespinhal.

Primeiro, eles mediram o fluxo sanguíneo enquanto os participantes realizavam uma tarefa que normalmente impulsiona o aumento da atividade cerebral e do volume sanguíneo. Em muitos sujeitos mais velhos, a atividade neural aumentou, mas o fluxo sanguíneo não aumentou muito, sugerindo que a capacidade dos vasos sanguíneos de responder ao aumento da demanda de oxigênio diminuiu.

Mais tarde, os participantes foram convidados a prender a respiração, o que normalmente leva a um aumento nos níveis de dióxido de carbono no sangue e a um aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro. Nos participantes mais velhos, o aumento médio do fluxo sanguíneo foi menor do que nos participantes mais jovens.

Esses dois fatores explicaram grande parte da queda no fluxo de LCR, mas não explicaram tudo, o que sugere que podem existir outros fatores relacionados à idade contribuindo para a redução do fluxo de LCR, disseram os pesquisadores.

Estudos anteriores descobriram que distúrbios do sono estão ligados a um maior risco de distúrbios neurodegenerativos, como Alzheimer e outras formas de demência. Ninguém neste estudo havia sido diagnosticado com tais transtornos, mas alguns idosos apresentaram sinais de atrofia da substância cinzenta, que estava correlacionada com uma maior diminuição no fluxo de LCR.

Os pesquisadores esperam continuar estudando alguns dos participantes para descobrir se mudanças no fluxo de LCR estão associadas a um risco maior de desenvolver um distúrbio neurodegenerativo.

“Algumas pessoas envelhecem com muito sucesso com ótimos resultados cognitivos, e outras desenvolvem declínio cognitivo”, disse Laura Lewis, líder do estudo do MIT, em Cambridge, Massachusetts, em um comunicado.

Para alguns dos adultos mais velhos neste estudo, seu LCR ficou exatamente na faixa dos jovens saudáveis, observou Lewis. “Estamos realmente interessados em saber o que é diferente nessas pessoas e como isso pode se relacionar com os futuros resultados de saúde.”

Peter Dazeley/GettyImages