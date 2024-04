Dupla que ajudou na fuga de foragidos de Mossoró é presa em Vigia e Mosqueiro

A Polícia Civil do Pará prendeu dois homens por favorecimento pessoal dos foragidos do presídio federal de segurança máxima de Mossoró (RN) e associação criminosa armada, no distrito de Mosqueiro, em Belém; e no município de Vigia, nordeste estadual, na quarta-feira (10).

A operação “Caronte”, que teve duração de um dia, resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva contra a dupla. Na ação, outras duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

“Os dois investigados auxiliaram na fuga dos criminosos, que vieram do Ceará em uma embarcação e chegaram ao Pará no dia 24 de março. Eles, que são integrantes de facções criminosas, providenciaram um barco de pescadores locais para trazerem os foragidos da baía para a terra. A embarcação já foi localizada e periciada no decorrer das investigações”, explica o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

O suspeito considerado como principal envolvido na facilitação da fuga foi localizado e preso em Mosqueiro. Ele tinha papel destaque na facção criminosa, atuando como responsável pela distribuição de drogas em grande escala. No momento da prisão, em sua residência, foram encontrados cerca de 5 kg de entorpecentes, balanças de precisão, prensas hidráulicas e outros materiais utilizados na fabricação e embalagem das substâncias.

Ainda no imóvel do criminoso, outros dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, um deles também tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, que foi devidamente cumprido.

O segundo homem envolvido na fuga, que foi preso em Vigia, proporcionou apoio aos foragidos da Justiça, em Belém. Ao todo, quatro homens foram presos durante a operação “Caronte”, dois por facilitação na fuga dos fugitivos de Mossoró e outros dois em flagrante por tráfico de drogas. Todos já se encontram no sistema prisional, à disposição do Poder Judiciário



Texto de Talita Azevedo, sob supervisão de Laís Menezes

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/PC