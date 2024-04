AO VIVO | TUNA X SÃO FRANCISCO | FINAL COPA GRÃO-PARÁ -2024 | 11.04.24

Nesta quinta-feira (11), será realizada a final da Copa Grão Pará. As equipes da Tuna Luso e São Francisco-PA competirão pelo título desta edição. A partida acontecerá no Estádio do Mangueirão, às 20h. O vencedor, além de levar a taça da competição, vai garantir uma vaga na Copa do Brasil 2025. Acompanhe ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

Eliminada na semifinal do Parazão pelo Remo, a Tuna chega à partida de hoje após derrotar o Santa Rosa na semifinal da Copa Grão-Pará. Com o placar de 1 a 0, o Santa Rosa se despede da competição e do Campeonato Brasileiro de 2025.

Seu adversário, o São Francisco, eliminado nas quartas de final do Parazão, chega a este duelo após vencer o Águia de Marabá por 1 a 0. O objetivo é focar na vitória na partida de logo mais e conquistar a tão sonhada vaga no Campeonato Brasileiro do ano que vem. A única vez que a equipe participou da competição foi em 2017.

Foto: Divulgação

Por: Marina Moreira