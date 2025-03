Editorial – A PROVÍNCIA DO PARÁ: contagem regressiva para o SESQUICENTENÁRIO

Não é todo dia que se vê uma empresa fundada com amor e idealismo atingir a marca de 149 anos de existência. Mas ela existe, e se chama A PROVÍNCIA DO PARÁ. Nesta terça-feira, 25, este jornal que circulava pela primeira vez com quatro páginas, formato tablóide, na tarde de 25 de março de 1876, atinge esta marca, e abre contagem regressiva para o seu sesquicentenário, ou seja, a celebração de um marco, de 150 anos de existência, agora, sob a direção do casal empresário Carlos Santos e Aline Santos, que remontaram o Grupo Marajoara de Comunicação, tal qual na era dos Diários e Emissoras Associados, formado pela Super Rádio Marajoara, TV Marajoara e Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

A PROVÍNCIA DO PARÁ surgiu para noticiar fatos oficiais da Província do Pará, fundada que foi por Joaquim José de Assis, Francisco de Souza Cerqueira e Antônio José de Lemos. E o jornal foi crescendo, se transformando no acompanhante ideal no café da manhã do povo paraense. Foi se solidificando ao ponto de encampar bandeiras políticas. Antônio Lemos era o intendente de Belém, que impulsionava a cidade de forma dinâmica. Belém era a francesinha do Norte, a fase da Belle Époque. A cidade tinha um grande crescimento econômico em função do ciclo da borracha, os olhos se voltavam para Belém, tal qual acontece neste momento em que estamos próximos a sediar a Conferência Mundial para o Clima, a COP 30. E assim como A PROVÍNCIA DO PARÁ está aqui para noticiar, e testemunhar esses acontecimentos, também estava lá, no século XIX. Aliás, já estamos vivendo neste jornal o século terceiro de sua existência, haja vista ter surgido no século XIX, viveu o século XX e agora já estamos no século XXI.

Mas a vida de A PROVÍNCIA DO PARÁ só é longa por causa de fatores primordiais abaixo de Deus: amor, dedicação, resiliência e competência.

Foi por esses fatores que Joaquim José de Assis, Francisco de Souza Cerqueira e Antônio José de Lemos fundaram este jornal. Foi pelo mesmo empenho que ela ressurgiu como o fênix da cinzas nos anos de 1920; foi pelo espírito empreendedor de Assis Chateabriand que A PROVÍNCIA DO PARÁ voltava para seu período mais longo em 1947, era de grandes transformações no Brasil pós-Segunda Grande Guerra Mundial – com este jornal passando a integrar a cadeia nacional do Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados, aqui formado por A PROVÍNCIA DO PARÁ, Rádio Marajoara e TV Marajoara Canal 2, pertencente à Rede Tupi de Televisão, do Tamanho do Brasil -; foi com esta vontade de ver A PROVÍNCIA DO PARÁ ressurgindo, que ela é relançada em 2018 por Carlos Santos e sua esposa Aline Santos, ele, radialista, comunicador, youtuber, empresário e ex-governador do Estado do Pará, após um iato de quase vinte anos.

E A PROVÍNCIA DO PARÁ voltou firme, forte, elegante, como sempre, testemunhando os fatos, a história do povo paraense, só que, desta feita, mais moderna, mais audaciosa, nas plataformas On-Line, Digital e impressa para não quebrar a tradição. Hoje, A PROVÍNCIA DO PARÁ está presente na vida do mundo, em tempo real, com o mesmo ideário, com a mesma responsabilidade de formar opinião e informar o público, fazendo jornalistas, pois é conhecida por ser a “Escola do Jornalismo”, que abrigou grandes nomes da imprensa e da política, da ciência, da medicina, do direito e de tantas nobres disciplinas da mãe de todas as ciências, a filosofia. Eis, aqui, a idosa, mas pujante A PROVÍNCIA DO PARÁ, com seu quadro diretor e funcional, que a impulsionam para ser, não apenas acompanhante do café, mas da vida de todos nós. Viva Deus! Viva A PROVÍNCIA DO PARÁ!

Texto: Roberto Barbosa, Editor

Imagens: Acervo de A PROVÍNCIA DO PARÁ