Matinha é campeã e sobe ao Grupo Especial do Carnaval de Belém

O Carnaval 2025 chegou ao fim! Depois de quase um mês de festas e desfiles, ontem, segunda-feira, 24, foi realizada a apuração dos grupos 1, 2 e Avaliação do Concurso das Escolas de Samba de Belém. O público e participantes das agremiações lotaram a Aldeia Amazônica para ver em primeira mão as classificações e entrega dos troféus às Escolas de Samba. Veja mais imagens da apuração aqui.

Dezenove escolas disputaram a possibilidade de subir para os grupos superiores no Carnaval. Com o resultado desta segunda, as duas agremiações melhor colocadas no 1º Grupo ascenderão para o Grupo Especial, enquanto as duas piores colocadas descerão para o 2º Grupo. No 2º Grupo, as duas escolas melhor colocadas sobem ao 1º Grupo, enquanto as duas piores colocadas descem ao Grupo de Avaliação. Por fim, as duas Escolas melhores colocadas no Grupo de Avaliação subirão ao 2º Grupo.

“Quando eu vejo o sorriso no rosto de todo mundo, dos carnavalescos, dos brincantes, de ver que se sentem com um Carnaval feliz. E a gente vê um Carnaval do povo e para o povo, então foi o melhor possível. Estou muito feliz com essa entrega que a Prefeitura de Belém está fazendo com a cultura popular”, ressaltou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Cilene Sabino.

A apuração do Grupo Especial foi no último domingo (16), e premiou as Agremiações Quem São Eles e Bole Bole, que empataram no primeiro lugar e nos critérios de desempate.

Apuração dos Grupos 1 e 2 do Carnaval de Belém

APURAÇÃO DO PRIMEIRO GRUPO

Com sete escolas disputando, o Primeiro Grupo das Escolas de Samba desfilou no último sábado, 22, com grandes desfiles e carros alegóricos, em uma disputa pesada para subir ao Grupo Especial no ano de 2026. Na avaliação do Samba-enredo, um dos avaliadores apresentou um mal-estar e precisou se ausentar antes de avaliar todas as agremiações. Por conta disso, todas as notas do avaliador foram anuladas.

A vencedora de 2025 foi a Matinha, que sobe ao Grupo Especial no próximo ano, assim como a escola Xodó da Nega, que ficou em segundo lugar e também ascenderá ao Grupo Especial.

O presidente da Matinha, Paulo Cardoso, agradeceu à comunidade pela vitória. “A comunidade está de parabéns por tudo que fez pela Escola nessa volta épica para a gente. Um trabalho com parceria dos diretores eméritos que estiveram retornando para dentro da sede, com um objetivo que foi subir, subir mas com qualidade, com raça e com amor”.

“Agradecemos à LIPAC, ao Governo do Pará e à Prefeitura de Belém que apresentou, em dois finais de semana, um grande Carnaval. Lotado, com arquibancadas e camarotes abraçando as Escolas. Uma apresentação que todas as Escolas colocaram muita raça e muito amor”, continuou.

Veja a classificação completa:

Matinha Xodó da Nega Império Jurunense Guardiões do Samba Caprichosos da Cidade Nova Mocidade Unida do Bengui Cacareco

APURAÇÃO DO SEGUNDO GRUPO

O Segundo Grupo, que desfilou na sexta-feira (21) também desfilou com muita garra e garantiu uma disputa limpa entre as participantes. Com apenas uma desistência, as agremiações Coração Jurunense e Alegria Alegria, que ficaram em primeiro e segundo lugar, sobem ao Primeiro Grupo, e em terceiro lugar, também premiada, ficou Guerreiros do Samba e do Amor.

As duas primeiras colocadas empataram na primeira colocação, e o desempate foi feito por meio do critério de Enredo, sorteado antes do início da apuração. No critério, a Escola Coração Jurunense teve uma pontuação de 0,1 maior, e garantiu a vitória.

“É um sentimento de dever cumprido, com todas as dificuldades, com muito envolvimento da comunidade, com planejamento o ano todo. A gente vê esse resultado e afirma que a comunidade unida jamais será vencida!”, comemorou o presidente da Coração Jurunense, Nazareno Santos.

Veja a classificação completa:

Coração Jurunense Alegria Alegria Guerreiros do Samba e do Amor Nova Mangueira Nação Rubro-Negra A Grande Família Habitat do Boto

APURAÇÃO DO GRUPO DE AVALIAÇÃO

Por fim, o Grupo de Avaliação é composto pelas Escolas de Samba rebaixadas do Segundo Grupo, e por escolas novas que, com poucos recursos, tentam ser incluídas no Carnaval e dão o melhor para ascender aos próximos grupos. Com o resultado, a campeã Parangolé do Samba e a segunda colocada, a Mocidade Botafoguense, garantiram a ascensão ao Segundo Grupo e integram oficialmente o Carnaval belenense. Uma agremiação foi desclassificada por não cumprir as regras do desfile.

Veja a classificação completa

Parangolé do Samba Mocidade Botafoguense Rosa da Terra Firme

Fonte e imagens: Agência Belém