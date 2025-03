A prefeitura municipal de Viseu sancionou no último dia 18.03, a Lei 592/2024 que isenta da tarifa de iluminação pública todos os templos de confissão religiosa, seja católica, evangélica ou outro credo, naquele município do nordeste paraense. Para o prefeito Cristiano Vale, a criação da lei representa um grande momento que objetiva fortalecer as igrejas e incentivar a participação das famílias no âmbito da fé e das manifestações religiosas.