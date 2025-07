Edu Guedes retira tumor no pâncreas: entenda os riscos e sintomas desse tipo de câncer silencioso

O apresentador e chef Edu Guedes, de 50 anos, foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas no último sábado (5), em São Paulo. O câncer foi descoberto após uma crise renal, que levou a exames mais detalhados. Ainda não há informações sobre o estágio da doença.

O câncer de pâncreas é um dos mais agressivos e difíceis de detectar, já que seus sintomas costumam ser discretos ou inexistentes nos estágios iniciais. Dor abdominal, perda de peso, indigestão e icterícia são alguns sinais que podem surgir quando o tumor já está avançado.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura, mas o rastreamento em pessoas sem fatores de risco não é indicado. A prevenção ainda passa por hábitos saudáveis: evitar o tabagismo, manter peso adequado, controlar o diabetes e praticar atividade física regularmente.

A medicina, no entanto, tem avançado. Novas terapias, como a imunoterapia e o uso experimental das chamadas CAR-T Cells, têm ampliado as possibilidades de tratamento, especialmente quando a doença é identificada cedo.

Especialistas destacam que, embora rara, a doença representa cerca de 4% das mortes por câncer no Brasil e é mais frequente em homens acima dos 60 anos. Casos hereditários representam até 15% das ocorrências.

Imagem: Reprodução Internet