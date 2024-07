Atirador que tentou matar Trump tinha explosivos dentro do carro

Autoridades policiais encontraram explosivos no carro de Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, o autor do atentado deste sábado (13) contra o ex-presidente Donald Trump na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia. A informação foi repassada à imprensa americana por pessoas próximas das investigações.

Além do veículo, agentes acreditam também que possam ter encontrado mais material explosivo na casa do atirador. Neste domingo (14), a polícia fechou todas as vias que dão acesso à residência da família de Crooks, que fica em um bairro de classe média em Bethel Park, a pouco mais de 80 quilômetros, ou uma hora de carro, de Butler, onde ocorria o comício interrompido pelo ataque a tiros.

O atirador estava armado com um fuzil do tipo AR-15, que teria sido comprado originalmente pelo seu pai. De um telhado que ficava a cerca de 130 metros do palco onde Donald Trump discursava, Crooks disparou várias vezes. No atentado, o atirador matou um espectador, feriu gravemente outros dois e deixou Trump ensanguentado.

Na sequência dos disparos, Thomas Matthew Crooks foi morto por contra-atiradores do Serviço Secreto dos Estados Unidos antes que Donald Trump fosse retirado do placo, com o rosto ensanguentado. O FBI acredita que ele agiu sozinho e ainda investiga as motivações do atentado.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/DAVID MAXWELL