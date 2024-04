Cine Concerto e reapresentação de espetáculo sacro da Semana Santa movimentam a cena cultural do fim de semana

Com apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), a cena cultural do mês de março encerrou com a apresentação do Cine Concerto, realizada pela Camerata Arcos Amazônicos, na Sala Cultural do Theatro Victória, no último sábado, 30, e a reapresentação do espetáculo sacro “Jesus, o filho do homem”, do Grutap, realizada ontem, domingo, 31, ao lado da Igreja de Nossa Senhora Aparecida.

Jordan Trindade, um dos organizadores do Cine Concerto, afirma que o público viveu a experiência da junção da música e cinema.

“A dinâmica apresentada com trilhas sonoras de clássicos do cinema, no formato de mini orquestra de cordas, composta por 12 músicos instrumentistas no palco em apresentação conjunta. O Grupo Arcos Amazônicos vem executando essa modalidade musical e ampliando novas possibilidades de apreciação deste segmento na região amazônica”.

Adson Tertulino, titular da Semc, informou que em dezembro do ano passado, o grupo apresentou e emocionou o público no primeiro concerto intitulado Clássicos do Rock.

“Certamente, o Cine Concerto foi preparado na mesma linha em propor grande espetáculo”.

REAPRESENTAÇÃO

No domingo de Páscoa, o Grutap reapresentou a peça Jesus, o filho do homem.

“O profissionalismo dos artistas é grandioso, conter a emoção durante a apresentação deles no palco nos faz refletir o quanto de preparação existe até a entrega ao público. É nítida a vocação do artista santareno em promover a arte, seja através da dança, música, teatro e outras manifestações artísticas”, argumenta Tertulino, que esteve presente na plateia, acompanhando a reapresentação.

Abel Solano, coordenador do espetáculo, afirma que a reapresentação é mais festiva, quanto ao misto de sentimento do dever cumprido em relação à primeira noite.

“Nesta segunda noite, é a mesma postura de compromisso de emoção, dos efeitos como de luzes nos cenários. A cena da transformação da água em vinho requereu ficarmos atentos para que o público veja. Tivemos uma lança que colocou Jesus Cristo por cima dos cenários, tivemos dois cavalos na cena. Foi muito envolvimento de aproximadamente 300 profissionais, entre elenco e técnicos. Ficamos gratos ao governo municipal e outros parceiros para fazermos cada vez mais um excelente trabalho”.

Imagens: Agência Santarém