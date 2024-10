“Enem Pará 2.0” oferece aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), disponibiliza pelo segundo ano, a plataforma Enem Pará 2.0 – um curso EAD preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O objetivo da ferramenta é universalizar o conhecimento para que todos os alunos consigam aprofundar seus saberes e ter um reforço na preparação, com videoaulas e simulados. O acesso pode ser feito via celular Android, IOS, conteúdos, Libras, Inteligência Artificial (IA) e outros.

O Enem Pará 2.0 surgiu em 2023, como uma alternativa para os alunos do ensino médio e técnico que pretendem realizar as provas do Enem. O titular da Sectet, Victor Dias, acredita que a comunidade acadêmica só tem a ganhar com a iniciativa que populariza o acesso de estudantes ao conteúdo disciplinar, sem obrigatoriamente precisar sair de casa. “O que a Sectet quer, é que a informação, a comunicação, o conhecimento e o saber sejam democratizados. É por isso que estamos comprometidos em oferecer todas as ferramentas necessárias para que nossos estudantes possam alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos”.

No ano passado a plataforma registrou mais de 110 mil acessos, chegando a 30 mil inscritos. Foram alunos dos 144 municípios, além de outros estados e de mais 40 países, atingindo 235 cidades estudando através da ferramenta digital.

Para o coordenador de Educação à Distância da Sectet, Jackson Tavares, a plataforma é uma inovação do Governo do Estado. “Este programa representa um marco significativo na trajetória educacional de nossos alunos, oferecendo a eles uma oportunidade única de aprimorar seus conhecimentos e se preparar de maneira mais eficaz para os desafios do Exame Nacional do Ensino Médio de forma totalmente gratuita”, afirma o gestor.

O aplicativo está disponível para versões Android e IOS e conta com 1.235 videoaulas gravadas com professores renomados de Belém. Ao todo são 15 disciplinas que o estudante terá acesso quando se cadastrar na plataforma digital. Além de poder assistir através do site/celular, as aulas também podem ser baixadas para assistir off-line.

Neste ano, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A participação no exame é fundamental para garantir acesso a bolsas de estudo e programas como o Sisu e o ProUni.

Imagem: Agência Pará de Notícias