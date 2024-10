Bolsonaro pode apoiar Cristina Graeml contra o PSD em Curitiba

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode apoiar Cristina Graeml (PMB) para a prefeitura de Curitiba, no Paraná, contra Eduardo Pimentel (PSD). A mudança do apoio público se dá como uma retaliação ao presidente do partido, Gilberto Kassab.

De acordo com o portal Metrópoles, Bolsonaro acredita que Kassab esteja por trás da ações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diante da crise de energia em São Paulo. Para o ex-presidente, Silveira quer beneficiar Guilherme Boulos (PSOL), que disputa o segundo turno com Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito da capital.

Kassab, que é do secretariado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem sido bastante criticado por grandes políticos do PL e agora Bolsonaro pode ser o próximo a atacar a sigla.

Nos próximos dias, o ex-chefe do Executivo pode anunciar que irá participar do comício de Cristina Graeml. Esse apoio, segundo aliados, será “uma questão de honra” para poder derrotar o partido de Kassab.

Fonte: Pleno News/Foto: Natanael Alves/PL