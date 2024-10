Arrastão do Igor 15 inicia a semana com o apoio do Tapanã

O candidato Igor Normando (MDB), da coligação “Levanta Belém”, levou o “Arrastão do Igor 15” para as ruas do bairro do Tapanã na noite de ontem, segunda-feira, 14, em Belém. Igor, que estava acompanhado da vice-governadora Hana Ghassan e de demais correligionários, recebeu em peso o apoio de um dos maiores bairros da capital paraense.

O bairro do Tapanã ainda padece com o esquecimento das últimas gestões municipais, seja com a falta de manutenção nas praças públicas, ruas esburacadas ou pelos alagamentos. Essa realidade, porém, será transformada na gestão de Igor.

“Pessoal, quero agradecer o carinho e a atenção de cada um que vai pra sua janela nos receber, de cada um que nos acolhe de braços abertos durante as nossas caminhadas. Faltam poucos dias para a gente libertar Belém, para a gente fazer a mudança que a nossa cidade tanto precisa. Sei que com a ajuda de vocês, da nossa vice-governadora Hana, do nosso governador Helder e de todos os nossos vereadores e companheiros, vamos fazer uma Belém melhor de se viver. Juntos, nós vamos mudar Belém. Agora só vai dar 15 todos dias nas ruas. Agora é 15 até o dia 27 de outubro”, enfatizou Igor.

LIDERANÇA

O apoio do povo ao candidato emedebista reflete também os últimos números divulgados pelas pesquisas eleitorais. O instituto Real Time Big Data divulgou, na última segunda-feira (14), uma pesquisa em que mostra Igor 15 liderando com 63% dos votos válidos, ao excluir os votos nulos e brancos, no segundo turno das eleições em Belém. A pesquisa PA-04196/2024 foi encomendada pela 3 PODERES MIDIA E COMUNICACAO e tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Imagem: Jader Paes