Entrega de Cheque Pecuária fortalece produção rural em Canaã dos Carajás no Pará

O Governo do Pará entregou, nesta sexta-feira (20), 100 Cheques Pecuária a produtores rurais de Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado, garantindo investimento direto no campo e fortalecendo a produção sustentável na região.

A entrega foi realizada pela vice-governadora Hana Ghassan e assegura o pagamento da primeira parcela de R$ 8 mil a agricultores familiares e pequenos produtores. O valor total do benefício é de R$ 20 mil, dividido em duas parcelas.

A iniciativa tem como objetivo apoiar a produção rural, promovendo melhorias na infraestrutura das propriedades, aumento da produtividade e incentivo a práticas sustentáveis no campo.

“Este é um momento muito importante para o Estado do Pará e para Canaã dos Carajás, porque estamos falando de investimentos que transformam vidas e geram oportunidades. A entrega do Cheque Pecuária representa um incentivo direto à produção rural, fortalecendo um dos principais pilares da nossa economia e contribuindo para que o setor avance cada vez mais”, destacou a vice-governadora Hana Ghassan.

“O Pará tem apresentado um crescimento acima da média nacional, resultado de uma economia forte e de políticas públicas que incentivam a produção. Temos vocação para produzir e estamos mostrando que é possível crescer com sustentabilidade. Esse é o caminho que o Governo do Estado seguirá, avançando cada vez mais”, completou.

Produção sustentável e desenvolvimento

O secretário de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protázio Romão, ressaltou que o programa estimula práticas mais sustentáveis na pecuária. “Esse é um programa que estimula de verdade a produção sustentável no nosso estado, com assistência, capacitação e acompanhamento da Semas. Isso é fundamental para promover a transformação no uso dos recursos naturais e do solo, para uma pecuária de baixas emissões”.

Entre os beneficiados, o produtor rural Manuel Matias destacou a importância do incentivo para melhorar a estrutura da propriedade. “O Cheque Pecuária chegou numa hora muito boa. Significa muito para nós que trabalhamos no campo. A minha prioridade é secar a minha terra, reforçar o curral e melhorar algumas coisas que a gente precisa. Isso vai ajudar muito”.

Manoel Matias da Silva Filho, produtor rural

Ele trabalha com a engorda de novilhas e afirma que o investimento permitirá avanços importantes no manejo, mesmo em uma área reduzida.

O agricultor Mateus Rocha, que atua com culturas como cacau, milho e mandioca, além da criação de gado, também comemorou o apoio. “Isso é de muita importância pra mim e chegou numa boa hora, porque estamos iniciando o plantio de cacau. Vamos precisar de adubo, insumos e cuidar da lavoura. Também vamos recuperar os pastos e melhorar a cerca da propriedade”.

Mateus Rocha da Vitória, agricultor

Mateus destacou ainda o impacto social do programa. “Eu considero como uma bênção. Eu estava preocupado com os custos da roça, e esse apoio traz mais tranquilidade para continuar trabalhando. Eu nasci e me criei na roça, e é dela que tiro o sustento da minha família”.