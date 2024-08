Esquema de segurança para a Feira Pan-Amazônica do Livro mobiliza mais de 200 agentes

Mais de 200 agentes integram o esquema de segurança para a 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, coordenado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com vários órgãos estaduais e do município de Belém. Com expectativa de receber 50 mil pessoas por dia (500 mil durante toda a programação), de 17 a 25 de agosto, o evento é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

Para oferecer tranquilidade a quem visitar, e também a quem for trabalhar na Feira, o esquema de segurança inclui policiamento ostensivo, organização do trânsito e atendimento de ocorrências de urgência e emergência.

Segundo o secretário-adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira, as equipes de agentes estarão mobilizadas em ações integradas, para garantir a segurança e a ordem pública.

“Durante reuniões, o Sistema de Segurança Pública elaborou um grande esquema de segurança para abarcar a programação da 27ª edição da Feira do Livro, que além dos 200 estandes de exposição contará com shows e apresentações culturais. Todo o efetivo estará integrado para atender quaisquer ocorrências que surgirem, e garantir a segurança do público visitante da feira”, disse Luciano de Oliveira.

Estratégias – Com a programação iniciando sempre às 9h, as equipes de segurança contarão com o apoio do videomonitoramento das câmeras do Centro Integrado de Operações (CIOp), instaladas nos arredores do Hangar. Uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) estará de prontidão, reforçando o esquema de segurança.

Haverá cadastro de celulares para evitar roubo e furto no sistema Alerta Celular, o qual permite ao usuário cadastrar os códigos identificadores de cada aparelho (IMEI) e números de contato, vinculando o IMEI do aparelho ao CPF do proprietário. Após o cadastro, os dados do celular ficam registrados no sistema, que poderão ser cruzados com os dados do Sisp (Sistema Integrado de Segurança Pública).

O policiamento ostensivo será executado pela Polícia Militar, que estará com viaturas e policiais prontos para coibir e inibir ações criminosas. A Polícia Civil atenderá, de forma exclusiva, as ocorrências registradas no local, por meio da presença da Polícia Judiciária em um posto instalado para esse serviço. Agentes do Corpo de Bombeiros Militar também estarão presentes com equipes de socorristas e vistoria técnica, para verificar a estrutura e garantir a prevenção de acidentes.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran), juntamente com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), darão apoio no entorno do Centro de Convenções, garantindo a organização do trânsito e o fluxo de veículos. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), mobilizando equipes especializadas, está pronta para intervenções, caso necessário.

Participam do amplo esquema agentes das polícias Civil, Militar e Penal, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Semob e Guarda Municipal de Belém (GBM).

Fonte: Agência Pará/Foto: Paulo Cesar/Ag Pará