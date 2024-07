Ex-modelo brasileira é condenada por tráfico humano e escravidão

Tráfico humano e condições análogas à escravidão. Esses foram os crimes que levaram à Justiça do Rio de Janeiro a condenar a influenciadora brasileira Katiuscia Torres Soares, de 34 anos, mais conhecida como Kat Torres. Segundo investigações, que envolvem até mesmo o FBI, a ex-modelo cooptava seguidoras para morarem com ela nos Estados Unidos, sob a promessa de fazer seus sonhos realidade, quando na verdade tornaria a vida dessas mulheres um pesadelo.

Para quem acompanhava a vida da influenciadora por meio das redes sociais, sua carreira parecia promissora. A ex-modelo saiu de uma favela em Belém (PA) e ascendeu até as passarelas e capas de revistas internacionais, participando ainda de festas com celebridades de Hollywood, como Leonardo DiCaprio. Sua história deslumbrava meninas que almejavam viver o mesmo.

Nesse sentido, Kat lançou um site com serviço de assinatura que prometia ensinamentos para alcançar o amor, o dinheiro e a autoestima dos sonhos. Seus conselhos iam de relacionamentos até espiritualidade. A influenciadora teria passado a tomar ayahuasca, uma bebida psicodélica considerada sagrada para algumas religiões, e afirmava ter poderes espirituais.

Por R$ 817 reais, as clientes obtinham consultas individuais com a guru. Ao longo das consultas, Kat se tornava uma pessoa de confiança e induzia as clientes a se isolarem de amigos e da família, até se tornarem dependentes dela para tomar decisões.

Segundo o documentário da BBC, Do Like ao Cativeiro: Ascensão e Queda de uma Guru do Instagram, Kat observava quais seguidoras eram as mais dedicadas e as convidava para juntar-se a ela em sua casa nos Estados Unidos.

VÍTIMAS

Uma das primeiras vítimas foi Ana, que até então era estudante de nutrição em Boston. Em 2019, a jovem foi chamada para ser assistente de Kat por um salário de R$ 11 mil por mês. Ao chegar ao local, no entanto, a vítima foi submetida a um trabalho análogo à escravidão, sem receber salário e tendo que ajudar Kat até mesmo em coisas básicas, como tomar banho. Sua cama era um sofá sujo com urina de gato e sua rotina de sono era de poucas horas e muito serviço doméstico. Sem ter para onde ir, Ana só conseguiu escapar três meses depois, indo morar na casa de um novo namorado.

Morando em Austin, no Texas, com o marido Zach, Kat recrutou as jovens Desirrê Freitas, Letícia Maia e Sol chamando-as de seu “clã de bruxas”. Kat as coagiu a trabalhar em um clube de strip e até mesmo a se prostituírem. As mulheres tinham metas de R$ 16,35 mil para alcançarem por dia, caso contrário, teriam que dormir na rua.

À BBC, elas contaram que eram proibidas de falar umas com as outras e precisavam da permissão para sair de seus quartos. Para as vítimas, era difícil sair da situação porque, além de não terem dinheiro algum, Kat ameaçava denunciá-las à polícia – a prostituição é ilegal no Texas -, estava em posse dos documentos delas, e tiveram seus contatos telefônicos bloqueados.

LIBERTAÇÃO

Sol, por fim, conseguiu sair com a ajuda de um ex-namorado, enquanto o sumiço de Dessirrê e Letícia gerou uma campanha na internet. Devido à exposição na mídia, Kat chegou a ir para o estado do Maine com Desirrê e Letícia. Foi somente em novembro de 2022 que a polícia a convenceu a comparecer à delegacia junto das jovens.

A influenciadora foi presa naquele mês e condenada pela Justiça do Rio de Janeiro, em 28 de junho deste ano, a oito anos de prisão. Tanto Desirrê quanto Letícia voltaram em segurança para o Brasil em 2022.

Kat também é alvo de mais uma investigação que envolve acusações de outras mulheres. Mais de 20 vítimas relataram ter sido enganadas ou exploradas até o momento. A influencer se diz “completamente inocente” e chegou a afirmar, em abril, que teve crises de riso ao ouvir “tantas mentiras” a seu respeito. Ela recorreu da condenação.

Imagem: Divulgação