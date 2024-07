‘Cineminha HRAS’ proporciona magia e diversão para crianças internadas no ‘Abelardo Santos’

Com direito a ingresso e pipoca, o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Belém, proporciona a magia do cinema para as crianças internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica. O “Cineminha HRAS” integra a programação das férias escolares, a fim de atenuar as dificuldades do tratamento, envolvendo os pacientes em atividades que aprimoram as habilidades socioafetivas.

Cada criança recebeu chapéus temáticos do filme “Minions 2: A Origem de Gru” – um dos preferidos de Lucas Guilherme, 2 anos, que assistiu atentamente a cada cena. “Quando soube que haveria cinema, ele ficou empolgado. Considero esse tipo de ação importante, pois é uma maneira de entretê-lo nesse momento difícil”, disse o pai do menino, Braz Neto, 23 anos.

Durante a exibição do filme, as crianças ganharam sorvete natural de morango, preparado pela equipe do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) da unidade, de acordo com a condição clínica de cada paciente. Tudo foi pensado e preparado visando tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, contribuindo para o bem-estar de pacientes, pais e responsáveis.

Segundo a terapeuta ocupacional Danielle Ferreira, a programação cumpre ainda uma das missões do “Abelardo Santos”: oferecer um ambiente hospitalar mais humanizado. “Esse momento gera alegria e contribui para o bem-estar emocional e psicológico da criança. Com essa ação, trabalhamos o lúdico e a imaginação dos pequenos, fazendo com que o processo de hospitalização seja mais leve”, frisou a profissional.

HIDRATAÇÃO

Dentro das atividades de julho, o HRAS também promove ações educativas, que enfatizam a importância da hidratação das crianças durante a estação mais quente do ano. No verão, a temperatura média atinge 34ºC na capital paraense, e as crianças tendem a perder mais líquido devido ao calor intenso e às diversas atividades ao ar livre, o que representa risco para a saúde das crianças.

Durante a atividade, os nutricionistas do Hospital apresentam os benefícios de cada fruta e convidam as crianças para uma atividade prática de preparação de “espetinho vegetal”. “Ele amou, pois gosta muito de frutas”, afirmou Nadiane Costa, mãe de Iago Costa Lima, 7 anos. “Com certeza, vou seguir as orientações e fazer esse tipo de brincadeira com ele em casa, pois desperta a curiosidade”, completou.

Além das frutas, os especialistas em Nutrição aproveitam o momento para mostrar aos pais e responsáveis a importância de oferecer constantemente água às crianças. A água é essencial para todas as funções do organismo, pois ajuda a manter o equilíbrio térmico e alcança todas as células e órgãos do corpo.

“É comum as crianças se distraírem com brincadeiras. Por isso, é essencial que os pais ofereçam água, mesmo que os filhos não manifestem sede, para evitar as consequências da desidratação. Ao identificar qualquer sinal de desidratação, como boca seca, pouca urina e cansaço excessivo, procurar atendimento médico imediatamente”, alertou a nutricionista do HRAS, Izabela dos Santos.

Segundo a diretora-geral do HRAS, Aline Oliveira, a saúde e o bem-estar dos pacientes são prioridades na instituição. “Através de iniciativas como o ‘Cineminha HRAS’ e demais ações, buscamos criar um ambiente hospitalar mais humanizado e acolhedor. Assim, criamos experiências que contribuem para a melhoria emocional e física das crianças, sempre com um cuidado especial e uma abordagem lúdica”, ressaltou.

O Hospital Regional Abelardo Santos é a maior unidade pública do Governo do Pará. A instituição é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Conta com um serviço de pediatria de urgência e emergência, além de leitos clínicos.

A unidade é referência no atendimento à mulher e à criança, com serviços de pronto-socorro, cirurgia, internação clínica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além da Unidade de Cuidados Intermediários (UCIn). A pediatria do HRAS está estruturada com 10 leitos de UTI, 25 leitos de clínica pediátrica e um pronto-socorro infantil, com atendimento 24 horas.

Imagem: Agência Pará de Noticias