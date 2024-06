ExpoSemsa realiza mais de 6.500 procedimentos de saúde em Santarém

Em ritmo de festa pela comemoração dos 363 anos da Pérola do Tapajós, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou 6.567 procedimentos de saúde na 4ª edição da ExpoSemsa. O evento itinerante ocorreu na orla da cidade, no perímetro do píer em frente à Unimed, na noite de anteontem, segunda-feira, 24. A programação inclui uma variedade de serviços, desde a atenção básica e vigilância em saúde até procedimentos de média complexidade, todos reunidos em um único local.

O evento foi planejado estrategicamente das 18h às 22h, visando facilitar o acesso à saúde para aqueles que não conseguem buscar atendimento durante o horário tradicional. Além de reduzir as filas do SUS, a iniciativa busca oferecer esclarecimentos sobre os serviços e procedimentos disponíveis na rede pública de saúde.

Esta iniciativa contou com a parceria de diversas secretarias, incluindo a Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários (Sempta), Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT), Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Semtras), Secretaria de Infraestrutura (Seminfra) e a Secretaria de Cultura (Semc). Além disso, houve a colaboração de instituições de ensino e empresas como a Unip, Cepes, Sesc, CDL, Secs, ZUM, Unama, Uepa e Ufopa.

Mais de 30 serviços foram ofertados:

– Consulta médica com clínico geral

-Consulta com o pediatra

– Atendimento odontológico

– Atendimento psicológico

– Assistência farmacêutica

– Descarte de medicamentos

– Orientações sobre a farmácia popular

– Tipagem sanguínea

– Teste de gravidez

-Teste da ligunha

– Teste de bioimpedância

– Testes de ansiedade e estresse

– Teste de ISTs: HIV, hepatites virais e sífilis

– Emissão do cartão SUS

– Emissão da carteira de fibromialgia

– Emissão da carteira de autismo

– Emissão de cartão de estacionamento para autista

– Feira de adoção PET (cães e gatos)

– Vacinação antirrábica

– Teste para leishmaniose canina

– Vermifugação de pets

– Orientações clínicas

– Administração de albendazol – combate à verminose

– Vacinação de crianças e adultos

– Distribuição de hipoclorito

– Coleta de exame preventivo de colo de útero (PCCU)

– Inscrições para o curso de manipulação

– Orientação a respeito de licença sanitária

– Aferição da pressão arterial

– Recreação para crianças

“Mais uma ExpoSemsa, mais uma demonstração da nossa capacidade de oferecer serviços de qualidade à população. Apesar da chuva e da falta de energia elétrica terem interrompido as atividades antes do previsto, conseguimos alcançar nossa meta: 6.567 procedimentos realizados,” pontua o coordenador da rede de atenção à saúde da Semsa, Lauro Corrêa.

A Adila Palhano saiu do trabalho e foi direto aproveitar os serviços ofertados na ação.

“Fiz a tipagem sanguínea, aferi a pressão e também vou fazer uma consulta médica. Aproveitar esses serviços gratuitos e acessíveis é ótimo. Acho essa ação muito importante e espero que ocorra com mais frequência”.

“Meu filho e eu estamos aproveitando bastante para cuidar da saúde, assistir às apresentações e participar dos serviços recreativos. Estamos muito satisfeitos com a organização; tudo é rápido, ágil e bem planejado. Enquanto esperamos na fila, podemos pintar o rosto, pegar hipoclorito e medir a pressão. Assim, conseguimos acessar vários serviços de maneira prática e rápida. Estou gostando bastante,” pontua Davi Bruno.

Anna Sophia Nogueira chegou cedo, adotou um pet e já realizou serviços essenciais como vermifugação e orientação clínica animal. A pequena não tirava o sorriso do rosto nem o cachorrinho do colo.

“Ele é o Tapioca, meu novo melhor amigo. É tão fofinho e carinhoso. Vou cuidar muito dele e ele de mim,” celebrou a pequena Sophia.

Leo Lima estava super contente e aproveitou bastante o evento.

“Já fiz vários serviços, como testes de ISTs, aferição de pressão e, agorinha, o teste de bioimpedância. Estou muito feliz porque o resultado mostrou que minha idade metabólica é de 25 anos, mesmo eu tendo 60. Sempre digo para as pessoas que sou jovem, e agora posso provar. Vou explorar mais um pouco e aproveitar outros serviços. Estou adorando este evento.”

Imagens: Agência Santarém