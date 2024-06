Círio 2024: Roberto Tannus faz pregação no Cerco de Jericó

Desde o último domingo a comunidade católica está em orações pelo Círio de Nazaré. É o tradicional Cerco de Jericó, que acontece durante todo o dia na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário. A cada três horas, ocorre a recitação do Santo Rosário diante do Santíssimo exposto. As orações finalizam no sábado, dia 29, com missa às 12h, na Basílica Santuário.

Este ano, pela primeira vez, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) traz dois grandes pregadores nacionais para participarem das orações. Nesta quarta, 26, a pregação é com Roberto Tannus, após a missa das 18h, na Basílica Santuário. E na quinta e sexta, dias 27 e 28 de junho, a pregação será com Ironi Spuldaro, também na Basílica.

Roberto Tannus é um líder espiritual inspirador que encontrou seu chamado na Renovação Carismática Católica (RCC), em 1978. Ele ministra cursos e encontros em diversos cantos do mundo, incluindo América do Sul, Europa, Ásia e os Estados Unidos. Suas áreas de expertise incluem cura e libertação, cura interior, intercessão, família, espiritualidade e apologética.

Ironi exerce o ministério de pregação em todo o Brasil e em outros países, como Argentina, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Itália, Coréia do Sul, Inglaterra e Suiça. Fundador da Missão Há Poder de Deus, escritor e apresentador do Programa Há Poder de Deus.

Várias comunidades foram convidadas pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para participarem deste momento e conduzirem a oração do Santo Rosário a cada três horas do dia. No último dia do Cerco, após a Missa de encerramento, às 12h, na Basílica Santuário, o padre responsável pela celebração faz a incineração dos pedidos, que é a queima dos papéis, um ato para simbolizar o acolhimento de Deus às intenções apresentadas.

SOBRE O CERCO

O Cerco de Jericó faz referência ao texto sagrado que conta que quando os Israelitas chegaram à Terra Prometida se depararam diante das grandes muralhas de Jericó, que os impediam de prosseguir a caminhada. Obedecendo a voz de Deus, Josué, sucessor de Moisés e líder do povo, convidou o povo de Israel a orar durante sete dias e sete noites rodeando as muralhas de Jericó. Josué e os Israelitas acreditaram na promessa divina de que no sétimo dia, durante a sétima volta, as muralhas cairiam e eles alcançariam a vitória, o que de fato aconteceu.

Serviço:

Cerco de Jericó em intenção pelo Círio 2024 – diariamente na Capela Bom Pastor.

Término: 29/06, às 12h, Na Basílica Santuário

Pregação de Roberto Tannus: 26 de junho, após a missa das 18h, na Basílica Santuário

Pregação de Ironi Spuldaro: dias 27 e 28 de junho, após a missa das 18h, na Basílica Santuário

CÍRIO

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador master o Banpará e patrocínio de Alubar, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, ITA Center Park, Hydro, Reinafarma, Uniesamaz, Unimed e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, CN Produções e Jefferson. E mais 71 apoiadores.

Imagem: Rosana Pinto – Ascom DFN