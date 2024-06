CIIR adere à ‘Semana da Alergia’ com Assistência e destaca prevenção

A Organização Mundial de Alergias (WAO) instituiu a Semana Mundial da Alergia para destacar a importância de conscientizar a população sobre as doenças alérgicas e seus impactos na vida das pessoas. Este ano, a iniciativa, que acontece de 23 a 29 de junho, tem como tema central “Superando Obstáculos na Alergia Alimentar”.

Em Belém, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) se une à causa e oferece consultas em alergologia durante a semana, com o objetivo de contribuir para o bem-estar da população paraense.

Conforme a Organização Mundial de Alergias (WAO), as doenças alérgicas de vias aéreas são as patologias crônicas mais comuns no ser humano. A rinite alérgica pode afetar de 10% a 50% da população. Enquanto isso, a asma afeta mais de 350 milhões de pessoas no mundo.

Atendimento – Os usuários podem ter acesso aos serviços do Centro por meio de encaminhamento das unidades de Saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação Estadual.

Serviço: O Complexo de Reabilitação pertence ao governo do Pará, e tem administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na rodovia Arthur Bernardes, n° 1.000, em Belém. Mais informações: (91) 4042.2157 / 58 / 59.

Foto: Divulgação