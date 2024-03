Emissão de Passe Fácil e credencial de estacionamento são oferecidos aos moradores do Tapanã

A Escola Municipal José Alves Cunha, no bairro do Tapanã, amanheceu agitada neste sábado, 23, não por causa das atividades escolares e sim por causa da realização de mais uma ação itinerante promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), para emissão dos cartões de Passe Fácil (meia-passagem, sênior e especial) e de credencial de estacionamento para as vagas de idoso e pessoas com deficiência (PCD).

A execução dos serviços esteve sob a responsabilidade da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) da Semob, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel). No horário das 8h às 12h, um total de 80 pessoas foram atendidas na ação, que transcorreu sem filas e sem demora no atendimento.

Segundo a coordenadora da Coau, Patricia Ellen da Conceição, “esse tipo de ação acontecer diretamente no bairro é uma ótima oportunidade para aproximar esses serviços da comunidade, já que muitos moradores têm dificuldade de deslocamento para chegar aos postos de atendimento”.

Praticidade e facilidade – “Ficou bem prático. O atendimento geralmente é na Aldeia Cabana, mas no dia a dia, por causa do trabalho, é complicado de ir lá. E sendo aqui foi bastante favorável”, comentou o funcionário público João Cruz, que fez 60 anos recentemente e não perdeu tempo em comparecer na ação para solicitar o Passe Sênior.

Vagna Souza levou a filha, a pequena Fernanda Sofia, para emitir a 1ª via da meia-passagem. Segundo ela, “às vezes a gente não tem o valor da passagem inteira e tendo esse passe já é mais fácil pra gente, até porque ando muito com a minha filha de ônibus”. Vagna também elogiou o atendimento, sobretudo, por avaliar ter sido “rápido e tranquilo”.

“Tenho uma filha de 16 anos que já tem o cartão dos estudantes, então hoje aproveitei para trazer o meu filho mais novo para emitir a meia-passagem dele também. Isso ajuda bastante no transporte”, comentou a cuidadora de idosos Gilcelia Oliveira.

Olga Ferreira estava muito entusiasmada com a ação itinerante que aconteceu perto de casa. Ela foi acompanhada da neta para emitir o Passe Sênior. “Eu tenho problema na minha perna, não posso ir sozinha no posto. Sempre um da família está ocupado e fica difícil de me acompanhar. Aí essa benção de ação veio acontecer aqui no bairro. Foi maravilhoso”, elogiou.

Atendimentos – Do total de 80 atendimentos, 26 deles foram para a emissão da meia-passagem; para o Passe Sênior, foram realizados cinco atendimentos; já o Passe Especial, houve registro de seis agendamentos e dois atendimentos para 2ª via.

O levantamento da Semob mostra ainda que foram contabilizados 21 orientações a estudantes com a documentação incompleta ou que ainda não estão informados no sistema, cinco casos envolvendo a biometria facial e 15 pessoas foram atendidas para tirar dúvidas em geral sobre os serviços.

Texto:

Amanda Mardock

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob