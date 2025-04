Cidades – Parque do Utinga é uma das opções de lazer para quem vai ficar em Belém no feriadão

O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, seguirá com seu horário normal de funcionamento neste feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes. A Unidade de Conservação (UC), que é gerida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e pela Organização Social (OS) Pará 2000, estará aberta ao público das 6h às 17h, nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de abril — quinta-feira a segunda-feira.

A decisão de manter o funcionamento inalterado reforça o compromisso da gestão em garantir espaços de lazer e contato com a natureza à população, especialmente, em períodos de maior visitação. O Parque Estadual do Utinga, conhecido por sua rica biodiversidade e infraestrutura voltada ao turismo ecológico e à educação ambiental, é um dos principais destinos da capital paraense em datas comemorativas.

Mesmo com o aumento do fluxo de visitantes previsto para o feriado, a programação do Parque seguirá sem alterações. As trilhas, o circuito de ciclismo, as áreas de contemplação e demais atrativos estarão disponíveis normalmente, com equipes preparadas para garantir a segurança e a organização no local. Na terça-feira (22), o espaço vai fechar, como ocorre normalmente, para manutenção preventiva.

Segundo o gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bi, Júlio Meyer, responsável pela UC, a expectativa é de o Parque receber um público diversificado, com visitantes em busca de lazer ao ar livre. “Nosso objetivo é oferecer uma experiência segura e agradável para todos. Durante o feriado prolongado, a população poderá aproveitar a estrutura do parque em horário integral, com o suporte das nossas equipes de apoio e conservação”, destacou.

A administração orienta que os frequentadores levem itens essenciais para o passeio, como água, protetor solar, chapéu e roupas leves. Bicicletas e patins também são bem-vindos, desde que utilizados de forma segura e nas áreas permitidas. A entrada no Parque é gratuita.

SOBRE A UC

Com cerca de 1,3 mil hectares de floresta protegida, o Parque Estadual do Utinga é um dos maiores refúgios verdes urbanos da Amazônia. Além de oferecer contato direto com a natureza, o espaço desempenha papel fundamental na conservação ambiental, na regulação do clima e na proteção dos mananciais que abastecem parte da Região Metropolitana de Belém.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias