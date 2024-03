Filho do ex-goleiro Bruno diz que tudo que sente pelo pai é “pena”

O filho do ex-goleiro Bruno com Eliza Samudio, Bruninho Samudio, concedeu, pela primeira vez, uma entrevista para a TV aberta e manifestou-se sobre sua relação com o pai. Na conversa, o adolescente de 14 anos afirma que o genitor não é uma “boa pessoa” e que tudo que sente por ele é “pena”.

As declarações foram feitas em entrevista ao programa Geral do Povo, comandado pelo apresentador da Rede TV!, Geraldo Luís. O episódio foi ao ar neste domingo (3).

Durante a conversa, o adolescente relatou qual foi sua reação quando sua avó, Sônia Fátima Moura, lhe contou que o pai foi condenado à prisão pelo homicídio de sua mãe.

– Eu fiquei normal. Porque para mim, as duas pessoas, tanto meu pai de sangue, quanto minha mãe que já sei foi, eram pessoas desconhecidas para mim – disse.

Ao ser questionado se considera o pai um “bom atleta”, o rapaz admitiu que sim, mas refletiu sobre o caráter do ex-goleiro.

– Era. Só que não era uma boa pessoa – acrescentou.

O apresentador também perguntou se Bruninho possui ódio do pai, e o jovem foi taxativo:

– Tenho nada. Eu tenho pena só. Tinha uma carreira muito incrível pela frente e destruiu tudo – observou.

Na ocasião, Bruninho ainda falou sobre os aprendizados que recebeu por meio da avó, que assumiu o papel de tutora.

– Ela me ensina sempre a nunca ter raiva do próximo, sempre desejar o bem das pessoas sempre – assinalou.

Em fevereiro, Bruninho assinou seu primeiro contrato como goleiro no Athletico-PR. Na entrevista, ele garantiu que irá perseguir o sonho de seguir carreira como atleta.

– Vou continuar jogando bola, e se Deus quiser chegar no profissional um dia – frisou.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / YouTube / Rede TV!