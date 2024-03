Hamas não revela lista de reféns, e Israel desiste de negociar trégua

As negociações para tentar alcançar uma trégua na Faixa de Gaza e uma troca de reféns por prisioneiros de penitenciárias israelenses seguem nesta segunda-feira (4), no Cairo, capital do Egito, entre as delegações do grupo terrorista Hamas, além do Catar, Egito e Estados Unidos. Israel, porém, não está participando das tratativas por discordar da postura do Hamas.

Fontes próximas às negociações disseram à Agência EFE, sob condição de anonimato, que o Hamas se recusou a anunciar os nomes dos reféns que ainda estão vivos na Faixa de Gaza, sob a alegação de que nem todos os prisioneiros estão nas mãos do grupo. Por conta desse fato, os israelenses não enviaram representantes para as conversas no Egito.

Em vista dessa situação, fontes disseram à EFE que o Egito enviou um convite à Jihad Islâmica Palestina para ir ao Cairo e resolver esse importante obstáculo para o progresso das negociações. O governo de Israel já havia alertado que, se não recebesse mais informações sobre o estado de saúde das cerca de 130 pessoas mantidas em cativeiro pelo Hamas, não continuaria a negociar.

De acordo com o Hamas, 70 dos 130 reféns foram mortos “por bombardeios israelenses”, embora Israel só tenha confirmado a morte de cerca de 30. Israel e Hamas chegaram a uma trégua em novembro do ano passado que permitiu a libertação de 105 reféns em troca da libertação de 240 prisioneiros palestinos.

*Com informações EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Forças de Defesa de Israel