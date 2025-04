Deputados manifestam votos de pesar e prestam homenagem a trajetória do Papa Francisco

O falecimento do Papa Francisco, ocorrido na residência Santa Marta, onde ele morava no Vaticano, às 7h35 (horário local), e 2h35 (horário de Brasília), neste domingo, 21/04/2025, impactou as falas dos deputados na sessão desta terça, 22/04/2025, no plenário Newton Miranda. O presidente Lula e o governador Helder Barbalho decretaram luto de sete dias no Brasil e no Estado do Pará respectivamente.

Jorge Bergoglio, nascido em Buenos Aires, na Argentina, foi o 266º Papa da Igreja Católica, sendo o primeiro pontífice latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar o trono de São Pedro. Ele escolheu o nome Francisco em homenagem ao santo padroeiro dos pobres e deixou um legado de reformas importantes e uma postura considerada mais progressista.

O Papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca aos 88 anos, anunciou o Vaticano na tarde de domingo (21). Neste ano, o pontífice lutou contra uma infecção que resultou em um quadro respiratório grave.

REQUERIMENTO DE PESAR

Os deputados Carlos Bordalo (PT) e a vice-líder do governo na ALEPA, deputada Maria do Carmo (PT), apresentaram requerimento pedindo manifestação pública de pesar pelo ocorrido, dirigido à Santa Sé (Vaticano), à cúpula da Igreja Católica no Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, à Arquidiocese Metropolitana de Belém e ao povo católico, o que foi aprovado por unanimidade pelos deputados presentes.

Para o deputado Bordalo, o mundo perdeu, uma das suas mais ‘expressivas e inspiradoras’ lideranças religiosas e morais do século XXI. “O Papa Francisco será lembrado como um defensor incansável dos valores cristãos em sua essência mais pura: o amor, a misericórdia, a compaixão e a justiça social”, considerou.

Na compreensão da deputada Maria do Carmo (PT), vice-líder do governo, desde o início de seu pontificado, em 2013, o Papa Francisco se destacou por sua humildade, seu compromisso com os mais necessitados e a firme defesa da paz, da justiça social e da proteção do meio ambiente.

Para ela, sua atuação pastoral, com foco especial nos jovens, deu novo vigor à Igreja Católica, fortalecendo os laços entre a instituição e as novas gerações. “Ele aproximou a Igreja Católica dos desafios contemporâneos, mantendo, contudo, os valores cristãos que sempre nortearam sua trajetória”, justificou.

“O Papa Francisco foi um dos que mais lutou pelas pessoas mais pobres, pela diversidade e pela paz mundial”, expressou o deputado Iran Lima (MDB), líder do governo Helder Barbalho. “E será lembrado pela declaração de que o Templo de Deus está e é aberto para todos”, disse.

O deputado Dirceu Ten Caten, líder do PT, destacou na trajetória do Papa de ter tido a coragem e o discernimento de quebrar paradigmas, sendo um líder espiritual pro-ativo. “Ele veio para aproximar a igreja do povo, alertar para as mudanças climáticas, enfrentar o desafio da fome mundial”, disse. E recordou da realização da Jornada Mundial da Juventude realizada no Rio de Janeiro em 2023, o maior evento católico de jovens do planeta— foi a primeira e única aparição do argentino em terras brasileiras.

Citando uma frase do Papa Francisco, “de que a religião é importante, mais o que move a humanidade e os líderes religiosos é o amor”, relembrou a deputado Lívia Duarte, líder do PSOL, dizendo que sentia muito pela morte. “A trajetória do Papa foi marcada pela humanidade, de reconhecimento de temas sensíveis para os dogmas da igreja, pela primeira vez um papa falou dos gays, do aborto, que ligou para a família de uma mulher preta, assassinada como foi o caso da vereadora Mariele Franco”.

Os deputados Elias Santiago (PT) e Gustavo Seffer (PSD), abordaram em seus pronunciamentos o sentimento de perda que atravessou a maioria do povo com a notícia da morte. O primeiro reconheceu o legado de humildade deixado e a convicção firme de rever a atuação da igreja católica, colocando-a ao lado dos pobres e de aproximação com outras denominações religiosas. O segundo de humanidade e de aproximação aos mais jovens.

Fonte e imagem: AID/Alepa