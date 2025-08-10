Flamengo segue na liderança do Brasileiro ao vencer o Mirassol por 2 a 1

Em um jogo aberto com duas equipes que priorizam o estilo ofensivo, o Flamengo fez valer o fator casa e a superioridade técnica ao vencer por 2 a 1 o Mirassol, ontem, sábado, 09, no Maracanã, pelo Brasileiro. Com gols de Léo Pereira e Plata, o rubro-negro segue na liderança do campeonato e garantiu praticamente o simbólico “título” do primeiro turno, uma vez que o vice Cruzeiro precisa tirar um saldo de seis gols e terá um jogo a mais ao final desta rodada.

Apesar de o Leão conseguir sair jogando e exigir defesas de Rossi, o time de Filipe Luís abriu o placar com uma de suas principais armas: a bola aérea de seus zagueiros. Desta vez, Léo Pereira, que permaneceu no ataque depois de dois escanteios seguidos, aproveitou cruzamento na medida de Samuel Lino para cabecear livre no canto, aos 18 minutos do primeiro tempo.

Não bastasse o gol, o camisa 4 ainda salvou uma bola em cima da linha depois de Lucas Ramos encobrir Rossi na segunda etapa. Enquanto Samuel Lino conseguia criar chances de perigo quando imprimia velocidade ou arriscava um drible na ponta esquerda.

Após sofrer o gol, o Mirassol passou a errar mais passes na saída de bola, porém, o Flamengo pecava na hora de definir as jogadas no terço final do campo. Mas nada como o talento de Arrascaeta para resolver esse problema. O uruguaio acertou um cruzamento de três dedos para Plata aparecer na segunda trave e balançar as redes.

Em uma partida que parecia caminhar para uma vitória sem sustos do Flamengo, um corte errado do zagueiro Léo Ortiz originou um chute preciso de Gabriel, que fez uso da “Lei do ex” ao descontar o placar. Na reta final do confronto, o Mirassol quase empatou, mas Rossi apareceu quando necessário.

O próximo compromisso do rubro-negro é contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores.

Fonte e imagem: Portal do jornal Extra.Globo