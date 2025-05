FPF premia os melhores do Parazão em noite de Gala

A Federação Paraense de Futebol- FPF promoveu em grande estilo o encerramento do Campeonato Paraense de Futebol Profissional de 2025, homenageando os melhores atletas e divulgando a seleção da competição num critério rigoroso que agradou os desportistas que acompanharam o desenrolar dos jogos. A programação festiva ocorreu na última segunda-feira, 12, bastante concorrida, iniciando com a saudação via vídeo do presidente da entidade especializada, Ricardo Gluck Paul, que viajou às pressas para o Rio de Janeiro, atendendo a convite do presidente da CBF, Dinaldo Rodrigues.

Ele agradeceu a presença das pessoas que prestigiaram o acontecimento esportivo do futebol paraense. Destacou, como é de domínio público, que merecem aplausos o Clube do Remo, que se sagrou campeão de 2025, assim como todos demais clubes disputantes do Parazão. Agradeceu imensamente o governador Hélder Barbalho e os patrocinadores pela ajuda que proporcionaram durante desenrolar do certame, culminando com sucesso outra vez o Parazão deste ano.

O Diretor Executivo, José Ângelo de Miranda, recepcionou todas pessoas com muita fidalguia, confirmando o seu perfil de gentleman, com assessoramento do vice-presidente, Ricardo Oliveira.

SELEÇÃO PARAENSE

A Seleção Paraense do Futebol Profissional da FPF ficou assim constituída: Marcelo Rangel (Clube do Remo); Lateral Direito, Edilson (PSC); Zagueiro Central, Reinaldo (Remo); Quarto Zagueiro, Klaus (Remo) e Lateral Esquerdo, Sávio( Remo); Meio de Campo, Matheus Vargas (PSC); Caio Vinicius (Remo) e Jaderson (Remo); no ataque: Rossi (PSC) e Nicolas (PSC). Treinador, Daniel Paulista (Remo); Craque do Campeonato, Marcelo Rangel (Remo); Revelação, Kukri (Águia de Marabá): Artilheiros: Nicolas e Rossi (PSC) ambos com 6 Gols; Melhor Arbitro, Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho; Melhores Árbitros Assistentes: Acácio Menezes Leão e Emanuel Ferreira do Amaral Júnior; Melhor Arbitro de Vídeo, Gustavo Ramos Melo e o Melhor Assistente de Árbitro de Vídeo.

Por Nonato Batista, texto e imagens