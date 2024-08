Fundação Cultural do Pará tem programação para crianças na Feira Pan-Amazônica do Livro

As crianças têm um espaço especial na programação da Fundação Cultural do Pará durante a 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro. A FCP vai garantir contação de histórias, sorteio de livros, lançamento de livros, sessões de autógrafos, bate papos e cirandas. As atividades ocorrerão no estande da FCP e na Arena das Artes, no período da 27ª Feira Pan Amazônica do Livro, que começa, no dia 17 de agosto e seguirá até o dia 25 do mesmo mês. A entrada é gratuita.

A programação infantil começa já na abertura da feira, dia 17, às 10h30 com uma sessão de autógrafos com a escritora Heliana Barriga, que se dedica à literatura infantil há 40 anos. Entre os títulos publicados da escritora estão “A Abelha Abelhuda” e “Perereca Sapeca”, que estarão expostos na feira, juntamente com outros sucessos como “Abrindo a Mala Sem Fundo”, “Cordel do meu Cumpadi”, “Palavra de boca. Palavra de mão”.

Heliana, que foi homenageada na edição da Feira do Livro 2023, diz que trabalhar com a escrita é uma mistura de emoções. “A gente chora e ri, o trabalho conduz o nosso destino, assim como estimula novos autores e leitores também”, conclui..

A coordenadora da Biblioteca Pública Arthur Vianna, Socorro Baía, explica que a programação voltada ao público infantil tem por objetivo criar um ambiente confortável, onde a leitura e a literatura são o foco das atividades. Além disso, as ações contam com brincadeiras e jogos educativos.

Escritores – Além de Heliana Barriga, durante o período da Feira do Livro, o público poderá conhecer e conversar outros escritores deste universo, como Ana Danin, Conceição Maciel, Livea Pereira Colares da Silva, Maria de Nazaré de Mello, Silva Uchoa e Ana Carla Macedo.

No espaço da Fundação Cultural do Pará haverá também os lançamentos dos livros “Diga não ao Bullying!” de Geraldo Magella de Menezes Neto, “Fofo e suas aventuras” de Rute Baia da Silva Ubagai, “Poemas para desenhar” de Rita de Cássia da Silva, “Quadrinho a Margem” Luiz Felipe da Silva Furtado, e “Aprendiz de fadas invisíveis” de Josette Lassance.

Uma das atividades de destaque no estande da FCP, será a contação de história, onde o público infantil poderá usar a imaginação e a criatividade enquanto escutam a técnica cultural, Socorro Miranda, fazendo a leitura de “A lenda da borboleta azul” e “A bruxa Salomé”. A ação também terá atividades lúdicas e sorteios de livros.

Na Arena das Artes, espaço que será montado próximo ao estacionamento do Hangar, a programação infantil será nas manhãs de sábados e domingos, com cirandas cantadas, contação de histórias e performances musicais.

Confira a programação do estande da FCP:

Sábado (17/08) – Vozes do Clima

10:30h às 12h –

Sessão de autógrafo

Autor(a): Heliana Barriga

14h às 15h30 –

Sessão de autógrafo: “Teca a gata sapeca”

Autor(a): Ana Danin

16h às 17h30 –

Lançamento de Livro: “Aprendiz de Fadas Invisíveis”

Autor(a): Josette Lassance

Bate-Papo: As Aventuras De Superlimpo E Crespinha

Proponente: Ynis Cristine Ferreira

19h às 20h30 –

Sessão de autógrafo: “Lendas Amazônicas para Crianças”

Autor(a): Maria de Nazaré de Mello e Silva Uchoa

Domingo (18/08) – Vozes da Poética e do Imaginário

10:30h às 12h –

Sessão de autógrafo

Autor(a): Heliana Barriga

14h às 15h30 –

Sessão de autógrafo: Sussurros Estelares

Autor(a): Livea Pereira Colares da Silva

Segunda-feira (19/08 ) – Vozes da Diversidade e Inclusão

14h às 15h30 –

Contação de histórias – A Lenda da borboleta azul

(Atividade lúdica, com sorteio de livros)

Terça-feira (20/08) – Vozes Da Democracia E Liberdade

14h às 15h30 –

Tema: Contação de histórias – A Lenda da borboleta azul

(Atividade lúdica, com sorteio de livros)

Bate-papo E Sessão De Autógrafo: À Sombra Da Floresta

Autor (a): Vânia Maria Torres Costa

16h às 17h30 –

Bate-papo Visualidades Amazônicas: Lendas e Mitos.

Clube HQ

Proponente: Renan Ismael Martins de Souza

19h às 20h30 –

Lançamento de livro: O Caso Couto

Autor(a): Hugo Tavares

Sessão de autógrafo: O Reino Dos Sonhos

Ana Carla Macedo

Quarta-feira (21/08) – Vozes da Ancestralidade

10h30 às 12h –

Lançamento de livro: Diga Não Ao Bullying !

Autor(a): Geraldo Magella Neto

Mostra De Robótica (Escola SESI Belém)

Proponente: Profa. Vera Lopes

14h às 15h30 –

Lançamento de livro: Poemas Para Desenhar

Autor(a): Rita de Cássia da Silva

Quinta-feira (22/08) – Vozes da Tecnologia

14h às 15h30 –

Lançamento de livro: Quadrinhos à Margem

Autor (a): Luiz Felipe Furtado

Sexta-feira (23/08) – Vozes da Juventude

10h30 às 12h –

Bate-papo: Um Diálogo Sobre a Escrita Do Menino do Farol

Proponente: Abilio Pacheco



Lançamento de livro: Fofo e Suas Aventuras

Autor(a): Rute Ubagai rute

Sábado (24/08) – Vozes do Escritor Paraense

10h30 às 12h –

Sessão de Autógrafos

Autor(a): Heliana Barriga

14h às 15h30 –

Contação de histórias – A bruxa Salomé

(Atividade lúdica, com sorteio de livros)

Sessão de Autógrafo: Encantaria

Autor(a): Fabricio de Miranda Ferreira

16h às 17h30 –

Lançamento de livro: Turminha Da Euterpia E Os Amiguinhos Kruwati E Tyire

Autor(a): Rachel Valentim

Domingo (25/08) – Vozes da Memória e Patrimônio

14h às 15h40 –

Contação de histórias – A casa sonolenta

(Atividade lúdica, com sorteio de livros)

Confira a programação da Arena:

Sábado (17/08) – Vozes do Clima: A Cop na Amazônia

9h30: Ciranda Cantada “Girandolá”

10h30: Contação de Histórias: João da Água da escritora Patrícia Secco

11h: Poema Encantado – Paka, Tatu, Cutia Não!

Domingo (18/08) – Vozes da Poética e do Imaginário – Juraci Siqueira e Iracema Oliveira

9h30: Ciranda Cantada “Girandolá”

10h30: Batalha de Trovas

11h: Performance Iracema: do Rádio ao Teatro de Pássaros

Sábado (24/08) – Vozes do Escritor Paraense

9h30: Ciranda Cantada “Girandolá”

10h30: Performance “Assim Conta Juraci”

11h: Brincadeiras Lítero Musical “Ciranda dos Nomes”

Domingo (25/08) – Vozes da Memória e do Patrimônio

9h30: Ciranda Cantada “Girandolá”

10h30: Espetáculo de Fantoche “O Saci e a Onça”

11h: Brincadeiras Cantadas

Texto de Jhullyele Santos / Ascom FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará