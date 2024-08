Parques estaduais são opção de lazer no feriado da Adesão do Pará à Independência

Para aqueles que ainda não decidiram o que fazer durante o feriado prolongado de Adesão do Pará, a partir desta quinta-feira (15), os parques estaduais administrados pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) são uma excelente escolha. Com atrações para todos os perfis de visitantes, eles garantem um passeio inesquecível, recheado de cultura, aventura e tranquilidade em meio à exuberante natureza paraense.

Na capital paraense, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” é uma excelente escolha para quem busca lazer sem precisar sair de Belém. Com funcionamento das 6h às 17h, o local oferece uma ampla gama de atividades, incluindo trilhas, caminhadas e ciclismo, além de esportes aquáticos, como passeios de caiaque. A UC é perfeita para famílias e esportistas que querem desfrutar do feriado em meio à natureza, sem abrir mão do conforto da cidade.

Pré-História – Enquanto isso, o Parque Estadual de Monte Alegre, na região oeste paraense, se destaca por suas belezas naturais e importância arqueológica. Os visitantes têm a chance de conhecerem as famosas e raras pinturas e inscrições rupestres que datam de aproximadamente 12 mil anos. Os desenhos são considerados pelos especialistas como os sítios arqueológicos mais antigos da Amazônia. Essa imersão na história oferece uma experiência única e educativa, ideal para quem busca conhecer mais sobre o patrimônio cultural amazônico.

Além dos aspectos históricos, o Parque de Monte Alegre é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. As trilhas que percorrem a UC revelam formações rochosas impressionantes e uma biodiversidade rica, que inclui diversas espécies endêmicas da região. Os mirantes ao longo dos percursos oferecem vistas panorâmicas que capturam a essência das paisagens amazônicas, tornando cada caminhada uma experiência visual e sensorial inesquecível.

Cachoeiras – No sudeste paraense, o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia, promete uma experiência também marcante. Situado em uma área de transição entre os biomas Amazônia e Cerrado, o local combina o melhor dos dois mundos, com uma diversidade de flora e fauna que impressiona até os visitantes mais experientes. A UC é um destino popular para ecoturismo e atrai visitantes de todo o Brasil em busca de aventura e tranquilidade.

As mais de 30 cachoeiras catalogadas são um dos principais atrativos do local. Com suas águas cristalinas e quedas d’água de grande impacto, as cachoeiras proporcionam momentos de relaxamento e contato profundo com a natureza. Além disso, os mirantes estrategicamente posicionados oferecem vistas de tirar o fôlego, tornando o Parque um cenário ideal para fotógrafos e amantes de paisagens naturais.

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, destaca que todas as UCs citadas manterão seus horários de funcionamento normais durante o feriado, proporcionando ao público a oportunidade de explorar essas jóias naturais sem pressa. Ele afirma, ainda, que com infraestrutura adequada e segurança garantida, os visitantes podem desfrutar de cada atração com conforto e tranquilidade.

“Este feriado da Adesão do Pará é uma oportunidade de ouro para redescobrir as belezas naturais e culturais do Estado, explorar locais que combinam história, biodiversidade e lazer. Seja nas trilhas do Parque do Utinga, entre as formações rochosas de Monte Alegre, ou nas cachoeiras de São Geraldo do Araguaia, cada Parque oferece uma experiência única que atende aos mais variados gostos e interesses”, enfatizou o presidente.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Ideflor BIO