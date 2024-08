PC combate crimes de extorsão e associação criminosa na Vila dos Cabanos

A Polícia Civil do Pará montou uma força-tarefa para dar cumprimentos a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados pelos crimes de associação criminosa, extorsão e incêndio praticados no distrito de Vila dos Cabanos, no município de Barcarena, região metropolitana de Belém. Durante a operação duas pessoas foram presas e dois celulares apreendidos na localidade de Itupanema.

A ação integrada contou com a participação de 24 policiais civis da Superintendência Regional do Baixo Tocantins – 4ª Risp, das delegacias de Polícia de Vila dos Cabanos, de Atendimento à Mulher e da Criança e do Adolescentes de Abaetetuba e de Barcarena, e da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba.

Segundo o superintendente Mhoab Khayan Azevedo Lima, a operação foi motivada pela investigação de crimes de extorsão, associação criminosa e incêndio a ônibus, vinculados a atividades do grupo criminoso que tem agido na região. “Essa operação teve início, após um incêndio criminoso, ocorrido em uma empresa de ônibus, em 29 de julho de 2024, provocado por um dos integrantes do grupo, após o proprietário da empresa se recusar a pagar a “caixinha” exigida pela organização”, explicou o delegado.

Os criminosos cobravam valores mensais de comerciantes para que estes não sofressem atentados, como roubos e incêndios em veículos e estabelecimentos promovidos pela própria facção.

Resultados – Foram apreendidos dois aparelhos celulares com os indivíduos presos. Os aparelhos serão periciados como parte da investigação em andamento. Duas pessoas também possuem mandados de prisão e encontram-se foragidos.

O delegado-geral, Walter Resende, destaca a importância vital de que vítimas, incluindo empresários e comerciantes, denunciem e registrem boletins de ocorrência. Além disso, encoraja a utilização de denúncias anônimas. Essas ações são fundamentais para que possamos combater os crimes de forma mais eficaz e garantir a segurança de todos.

“A denúncia é uma ferramenta crucial no combate a essas práticas ilícitas. Somente com a colaboração de todos conseguiremos enfrentar e desarticular essas organizações criminosas de maneira eficaz”, destacou o gestor.

Quaisquer informações que possam auxiliar na localização dos foragidos ou na prevenção de outros crimes podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181), sendo garantido o anonimato dos denunciantes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação