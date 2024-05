Norte Energia neutraliza emissões do consumo de energia elétrica da FIPA 2024

As emissões geradas pelo consumo de energia elétrica da XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA), maior evento do setor industrial da região Norte, serão neutralizadas pela Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte. A companhia vai doar à feira certificados de energia renovável I-REC (International Renewable Energy Certificate) em quantidade equivalente a toda energia elétrica consumida durante a montagem e desmontagem do evento e os quatro dias da FIPA, de 22 a 25 de maio, em Belém.

Cada I-REC equivale a 1 MWh de energia gerada e ao adquiri-los, as empresas conseguem neutralizar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) de Escopo 2, pelo consumo de energia elétrica. Para a FIPA serão utilizados 20 títulos com o objetivo de compensar toda a energia gasta no local do evento, no Hangar do Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Os certificados I-REC, emitidos pelo Instituto Totum, são reconhecidos internacionalmente e comprovam que a energia utilizada pela empresa é de origem limpa e renovável, como a hídrica.

“O Pará é o maior produtor de energia elétrica de fontes limpas e renováveis do país, através das usinas hidrelétricas localizadas no seu território, e a Norte Energia, por meio da UHE Belo Monte, tem papel fundamental neste cenário. Destacamos ainda que a indústria amazônica está comprometida em ajudar o Brasil a atingir suas metas de descarbonização e a FIEPA, como representante do setor, não poderia deixar de fazer a sua parte, por isso aceitou de pronto o certificado oferecido pela Norte Energia para o maior evento da indústria do Norte do país. É uma ação que comprova mais uma vez o engajamento da concessionária de energia elétrica com o tema e a responsabilidade que a FIEPA tem de fazer um evento livre de carbono”, afirma o presidente da FIEPA, Alex Carvalho.

Com o tema ‘Negócios e sustentabilidade na Amazônia’, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), a expectativa é que a feira receba 20 mil visitantes, entre empresários, profissionais autônomos, acadêmicos, técnicos, trabalhadores da indústria e estudantes. O evento é um momento de intercâmbio com um dos setores mais importantes da economia brasileira e reúne empresas de pequeno, médio e grande porte, de diversos segmentos, que vão desde mineração, energia, alimentos e bebidas, maquinário, confecção, além de entidades ligadas ao setor produtivo, sindicatos da indústria e instituições de fomento.

“Precisamos ter atitudes que viabilizem a redução da emissão de gases poluentes e o consumo consciente de água e energia. A busca por alternativas sustentáveis de energia precisa ser um compromisso de todos e o setor industrial é um importante aliado. Ao adotar práticas sustentáveis, as empresas demonstram comprometimento com a causa ambiental e incentivam seus clientes e parceiros a seguir o mesmo caminho. A FIEPA, através da Feira da Indústria do Pará, com toda a visibilidade que tem, está dando esse exemplo”, disse o Diretor Presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Pinto.

Desde 2022, a Norte Energia comercializa os certificados de energia renovável para organizações que buscam a redução das suas emissões e, além do Brasil, vem se destacando no mercado internacional, negociando com unidades consumidoras na Argentina, Colômbia, Uruguai e Austrália.

Os visitantes da FIPA também terão a oportunidade de conhecer mais sobre as iniciativas de sustentabilidade ambiental, como os projetos de reflorestamento, que a empresa desenvolve nas regiões de atuação da usina, nos municípios de Altamira e Vitória do Xingu, e sobre a comercialização de energia elétrica renovável.

Imagem: Divulgação